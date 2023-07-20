Ціна HTC U23

Компанія повідомила, що ціна пристрою буде нижчою за 550 доларів, що робить його привабливим варіантом для споживачів, які шукають багатофункціональний телефон за розумною ціною.

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Характеристики HTC U23

HTC U23 може похвалитися 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, що забезпечує плавне зображення з частотою оновлення 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass Victus. Під капотом смартфона знаходиться процесор Snapdragon 7 Gen 1 у поєднанні з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, що забезпечує бездоганну продуктивність для багатозадачності та зберігання даних.



HTC U23 з'явиться в продажі з 25 липня / Фото HTC

Любителі фотографії оцінять можливості камери пристрою: основна камера на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальна камера на 32 Мп для створення приголомшливих селфі. Живлення HTC U23 забезпечує акумулятор ємністю 4600 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 30 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт, забезпечуючи користувачам зручну та ефективну зарядку.

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Крім того, смартфон оснащений модулями NFC, Wi-Fi та Bluetooth, які пропонують користувачам різні варіанти підключення. Він також включатиме платформу VIVERSE VR, яка покращує досвід віртуальної реальності для користувачів. Для забезпечення довговічності HTC U23 має водонепроникність за стандартом IP67, що захищає його від бризок та незначного впливу води.