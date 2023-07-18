Nothing Phone (2) смартфон з нестандартним дизайном та широкими можливостями, тепер доступний для споживачів у Північній Америці, Австралії та Європі. Зацікавлені в придбанні пристрою можуть зробити свою покупку в різних країнах.

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У Сполучених Штатах Phone (2) коштує 600 доларів, а в Канаді його можна придбати за 930 канадських доларів. Мексиканські споживачі можуть розраховувати на 15 000 мексиканських доларів за цей інноваційний смартфон. У Великій Британії Phone (2) коштує 580 фунтів стерлінгів, а в Німеччині його можна придбати за 650 євро. Клієнти у Франції можуть придбати його за 670 євро, а в Польщі він коштує 2990 злотих.

Важливо! Інші країни у згаданих регіонах також пропонують цей пристрій для продажу. Однак споживачам у Південній Америці та Азії доведеться зачекати трохи довше, перш ніж новинка стане доступною на їхніх ринках.



Phone (2) можна замовити на сайті / Фото Nothing

На додаток до Phone (2), Nothing також розпочав продаж чорних навушників Ear (2). Ці стильні навушники призначені для аудіо-ентузіастів, які прагнуть отримати преміальний досвід прослуховування. Ціна на Ear (2) варіюється в залежності від країни. У Сполучених Штатах навушники можна придбати за 149 доларів, тоді як у Європі ціна встановлена на рівні 149 євро. Покупці у Великій Британії можуть придбати їх за 129 фунтів стерлінгів.

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Нагадаємо, що незвичний смартфон представили нещодавно. Детальніше про всі його характеристики та можливості можна прочитати у нашому матеріалі.