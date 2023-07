Nothing, технологічна компанія, відома своїми інноваційними продуктами, офіційно представила довгоочікувані Nothing Phone (2) та чорні Nothing Ear (2) в Європі, Австралії та Північній Америці. Лише через тиждень після анонсу Phone (2), компанія не гаючи часу випустила нові пристрої на світовий ринок.