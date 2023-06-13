Якщо чутки підтвердяться, Infinix Note 30 стане першим в історії смартфоном, що використовує платформу OpenAI. Згідно з інформацією, яку поширюють інсайдери, ChatGPT не буде окремим застосунком, а буде інтегрований в операційну систему.

Дивіться також Google представила Android 14 Beta 3: нові можливості та функції можна вже випробувати

Коли з'явиться Infinix Note 30

Офіційна презентація Infinix Note 30 запланована на 14 червня. Напередодні цієї події компанія Infinix вже розкрила кілька примітних особливостей пристрою. Серед них:

звук JBL,

оновлена камера на 108 МП,

6,78-дюймовий екран FHD+ з високою частотою оновлення 120 Гц,

акумулятор на 5 000 мАг з швидкою зарядкою.

Хоча особливості інтеграції ChatGPT у голосовий асистент смартфона залишаються невідомими, потенційні наслідки є значними. У разі успіху, інтеграція ChatGPT може прокласти шлях для інших виробників, які наслідуватимуть цей приклад, революціонізуючи спосіб взаємодії зі смартфонами.

Наразі багато компаній-виробників смартфонів використовують штучний інтелект для покращення своїх сервісів, яскравим прикладом чого є Google та її Google Bard.

Читайте на сайті iPhone 15: останні новини, чутки та все, що ми знаємо про смартфон

Інтегрувавши ChatGPT в Note 30, Infinix має шанс затьмарити гігантів індустрії у цій сфері, принаймні тимчасово. Однак справжній вплив і цінність інтеграції ChatGPT можна буде визначити лише тоді, коли телефони з'являться на ринку і користувачі зможуть оцінити їхню реальну продуктивність.