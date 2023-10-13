Хоча поширення смартфонів і мобільного доступу до інтернету є помітною глобальною тенденцією, у звіті також наголошують на регіональній нерівності у доступі до інтернету.

А тим часом Starlink запрацює на звичайних смартфонах, але з обмеженнями

У Північній Америці та Східній Азії 69% власників смартфонів мають пристрої з підтримкою 4G, тоді як значна частина користувачів в Африці та на Близькому Сході продовжують покладатися на мережі 3G. Така регіональна розбіжність в інфраструктурі мобільного інтернету викликає занепокоєння щодо справедливого розподілу цифрових ресурсів.

Чимало людей не мають доступу до сучасних технологій

Попри широке розповсюдження мобільного інтернету, приблизно 3,4 мільярда людей у світі залишаються не підключеними до цифрової сфери.

У звіті зазначається, що 38% населення світу проживає в регіонах, де мобільний інтернет є доступним, але не використовується повною мірою.

Особливо страждають країни Африки на південь від Сахари та Південної Азії, де 59% та 52% населення, відповідно, взагалі не мають доступу до інтернету.

Крім того, у звіті наголошується, що приблизно 600 мільйонів людей, або 8% населення світу, все ще користуються мобільним інтернетом за допомогою звичайних телефонів.

Було виявлено кілька бар'єрів на шляху подальшого розширення використання мобільного інтернету, включаючи відсутність цифрових навичок, неграмотність, проблеми з безпекою та доступністю відповідного контенту.

Чому це погано

GSMA наголошує на критичній ролі, яку відіграє зв'язок у забезпеченні доступу до основних послуг, і попереджає, що цифровий розрив непропорційно впливає на економічно неблагополучні та менш освічені верстви населення.

Виклики, пов'язані з високою вартістю життя та зростанням кількості надзвичайних ситуацій, ще більше ускладнюють труднощі, з якими стикаються ці недостатньо охоплені послугами громади. У зв'язку з цим GSMA закликає до узгоджених зусиль, спрямованих на прискорення цифрової інклюзії та усунення бар'єрів, щоб запобігти подальшому поглибленню цифрового розриву.

Дивіться також Смартфони з дисплеями, що самовідновлюються, вийдуть на ринок до 2028 року

У світі, де доступ до Інтернету став фундаментальною передумовою участі в сучасному суспільстві, звіт GSMA наголошує на нагальній необхідності усунення постійних диспропорцій у глобальному мобільному інтернет-зв'язку, щоб забезпечити доступність переваг цифрової епохи для всіх.