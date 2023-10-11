Як це працюватиме?
При подряпинах це покриття виділятиме речовину, яка при взаємодії з повітрям ефективно заповнюватиме місце дефекту. Таким чином незначні пошкодження на екрані фактично затягуватимуться самостійно.
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Хоча концепція дисплеїв, що самовідновлюються, не є абсолютно новою, вона досі залишалася недосяжною для комерційно успішних моделей смартфонів.
У минулому кілька технологічних гігантів досліджували подібні технології.
- У 2013 році LG представила смартфон G Flex з вигнутим екраном і "самовідновлюваним" покриттям задньої кришки, хоча точна механіка цього рішення не була розкрита.
- Motorola у 2017 році подала патентну заявку на екран, виготовлений з "полімеру з пам'яттю форми", який може самовідновлюватися під впливом тепла.
- Apple також має патент на складаний iPhone з дисплеєм, що самовідновлюється.
Чому ця технологія досі недоступна
Основною перешкодою на шляху до поширення цих концепцій є необхідність значних інвестицій у дослідження і розробки, а також ефективний маркетинг, який би стимулював прийняття таких інноваційних моделей.
Крім того, важливим залишається інформування споживачів про обмеження технології самовідновлення, яка в першу чергу спрямована на усунення незначних косметичних дефектів, а не значних пошкоджень.
Чого ще слід чекати найближчим часом?
На додаток до прогнозу щодо дисплеїв, що самовідновлюються, CCS Insight висунула низку інших інтригуючих прогнозів.
- Один з них передбачає, що до 2026 року HTC піде з ринку гарнітур віртуальної реальності через посилення конкуренції з боку таких гігантів індустрії, як Meta, Sony та Apple. Тайванський виробник, який колись був одним із перших новаторів як у смартфонах, так і в гарнітурах віртуальної реальності, може вирішити продати свою інтелектуальну власність, пов'язану з VR-сектором.
- Ще один вартий уваги прогноз вказує на те, що Apple зробить стратегічний крок, щоб домінувати на ринку вживаних смартфонів. Технологічний гігант заохочуватиме клієнтів торгувати своїми пристроями безпосередньо з Apple, а не звертатися до сторонніх платформ.
Ці зусилля включатимуть підвищення якості відновлених пристроїв, що сприятиме зменшенню електронних відходів. За оцінками CCS Insight, сьогодні iPhone вже складають близько 80% організованого вторинного ринку смартфонів.
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Оскільки технологічний ландшафт продовжує розвиватися, ці прогнози проливають світло на потенційні зміни та інновації у світі смартфонів, віртуальної реальності та перепродажу вживаних пристроїв. Лише час покаже, які з цих прогнозів справдяться, але вони, безсумнівно, дають змогу зазирнути в майбутнє споживчих технологій.