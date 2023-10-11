Як це працюватиме?

При подряпинах це покриття виділятиме речовину, яка при взаємодії з повітрям ефективно заповнюватиме місце дефекту. Таким чином незначні пошкодження на екрані фактично затягуватимуться самостійно.

А тим часом Користувач iPhone 15 Pro каже, що його смартфон з USB-C заряджає Power Bank, а не навпаки

Хоча концепція дисплеїв, що самовідновлюються, не є абсолютно новою, вона досі залишалася недосяжною для комерційно успішних моделей смартфонів.

У минулому кілька технологічних гігантів досліджували подібні технології.

У 2013 році LG представила смартфон G Flex з вигнутим екраном і "самовідновлюваним" покриттям задньої кришки, хоча точна механіка цього рішення не була розкрита.

Motorola у 2017 році подала патентну заявку на екран, виготовлений з "полімеру з пам'яттю форми", який може самовідновлюватися під впливом тепла.

Apple також має патент на складаний iPhone з дисплеєм, що самовідновлюється.

Чому ця технологія досі недоступна

Основною перешкодою на шляху до поширення цих концепцій є необхідність значних інвестицій у дослідження і розробки, а також ефективний маркетинг, який би стимулював прийняття таких інноваційних моделей.

Крім того, важливим залишається інформування споживачів про обмеження технології самовідновлення, яка в першу чергу спрямована на усунення незначних косметичних дефектів, а не значних пошкоджень.

Чого ще слід чекати найближчим часом?

На додаток до прогнозу щодо дисплеїв, що самовідновлюються, CCS Insight висунула низку інших інтригуючих прогнозів.

Один з них передбачає, що до 2026 року HTC піде з ринку гарнітур віртуальної реальності через посилення конкуренції з боку таких гігантів індустрії, як Meta, Sony та Apple. Тайванський виробник, який колись був одним із перших новаторів як у смартфонах, так і в гарнітурах віртуальної реальності, може вирішити продати свою інтелектуальну власність, пов'язану з VR-сектором.

Поява Apple Vision Pro, яка спочатку стимулювала бізнес HTC, може виявитися нестійкою через позицію компанії в іншій ціновій категорії, і зрештою вона поступиться агресивним ціновим стратегіям Sony і Meta та рентабельним продажам гарнітур.

Ще один вартий уваги прогноз вказує на те, що Apple зробить стратегічний крок, щоб домінувати на ринку вживаних смартфонів. Технологічний гігант заохочуватиме клієнтів торгувати своїми пристроями безпосередньо з Apple, а не звертатися до сторонніх платформ.

Ці зусилля включатимуть підвищення якості відновлених пристроїв, що сприятиме зменшенню електронних відходів. За оцінками CCS Insight, сьогодні iPhone вже складають близько 80% організованого вторинного ринку смартфонів.

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Оскільки технологічний ландшафт продовжує розвиватися, ці прогнози проливають світло на потенційні зміни та інновації у світі смартфонів, віртуальної реальності та перепродажу вживаних пристроїв. Лише час покаже, які з цих прогнозів справдяться, але вони, безсумнівно, дають змогу зазирнути в майбутнє споживчих технологій.