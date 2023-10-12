Спочатку компанія оприлюднила плани щодо цього супутникового сервісу обміну повідомленнями у 2022 році, очікуючи, що він запрацює у 2023 році у співпраці з оператором мобільного зв'язку T-Mobile, інформує 24 Канал. Однак нещодавнє оновлення від SpaceX передбачає зміну графіку.

А тим часом Кількість абонентів Starlink досягла двох мільйонів – компанія пропонує 50% знижки на термінали

Коли запрацює послуга

Запуск Direct to Cell тепер запланований на 2024 рік для текстових повідомлень і 2025 рік для голосових. Крім того, компанія має намір розширити підтримку пристроїв Інтернету речей у 2025 році.

Деталі щодо майбутньої послуги Starlink залишаються обмеженими, але за даними галузевих видань, очікується, що послуга Direct to Cell буде порівнянна з пропозиціями AST SpaceMobile, іншої компанії супутникового зв'язку.

Послуга AST SpaceMobile, запуск якої запланований на найближче майбутнє, обіцяє полегшити передачу сигналів зв'язку 4G LTE із супутників на звичайні смартфони, не вимагаючи жодних апаратних або програмних модифікацій.

На яких смартфонах працюватиме Starlink

SpaceX уточнила, що технологія Direct to Cell буде сумісна зі звичайними LTE-смартфонами, усуваючи необхідність модифікації пристрою або встановлення спеціалізованих додатків. Така безшовна інтеграція відповідає баченню SpaceX щодо сервісу.

Не все так просто для SpaceX

Перш ніж розпочинати запуск Direct to Cell, SpaceX повинна отримати схвалення від Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).

Компанія вже розпочала переговори з регулятором, запросивши певний діапазон радіочастот.

Варто зазначити, що прагнення SpaceX створити супутниковий стільниковий зв'язок зіткнулося з опозицією з боку великого оператора Dish Network і партнера Apple – компанії Globalstar.

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Щоб зробити Direct to Cell реальністю, SpaceX обладнає деякі супутники Starlink "вдосконаленим модемом eNodeB". Це вдосконалення перетворить ці супутники на "космічні базові станції", подібні до тих, що використовуються для роумінгу. SpaceX також вивчає можливості співпраці з операторами стільникового зв'язку для посилення підтримки послуги Direct to Cell.