Виробники смартфонів дедалі частіше відмовляються від роз'єму для карт пам'яті, роблячи ставку на великі обсяги вбудованого сховища та хмарні сервіси. Флагманські моделі майже повністю втратили підтримку microSD, залишивши користувачам вибір між 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ внутрішньої пам'яті. Про це пише BGR.

Чому слот для microSD став рідкістю і які моделі його зберегли?

Попри це, у 2026 році на ринку все ще можна знайти Android-пристрої зі слотом для microSD. Серед них – моделі серії Galaxy A від Samsung. Наприклад, Galaxy A15, Galaxy A25 і Galaxy A35 підтримують розширення пам'яті за допомогою карт microSD, що дозволяє зберігати більше фото, відео та файлів без переплати за старші конфігурації.

Також слот для карти пам'яті зберегли деякі моделі від Motorola, зокрема представники лінійки Moto G. Ці смартфони орієнтовані на бюджетний і середній сегмент, де можливість розширення сховища досі залишається важливою перевагою.

Як пише Androidcentral, окрему нішу займають захищені смартфони, розраховані на використання в складних умовах. Такі пристрої часто пропонують підтримку microSD поряд із великими батареями та підвищеним рівнем захисту корпусу.

Натомість у преміальному сегменті ситуація інша. Флагмани від Samsung, Google чи інших великих брендів у 2026 році не мають слота для карт пам'яті. Компанії пояснюють це переходом на швидші стандарти внутрішнього сховища та прагненням спростити конструкцію корпусу.

Відмова від microSD має і технічні причини. Карти пам'яті зазвичай повільніші за сучасні стандарти вбудованої пам'яті UFS, що може впливати на швидкість роботи застосунків. Крім того, підтримка додаткового слота ускладнює дизайн пристрою та може впливати на водозахист.

Втім, для частини користувачів можливість розширити пам'ять залишається важливою – особливо для тих, хто знімає багато відео, зберігає офлайн-контент або не хоче залежати від хмарних сервісів. Саме тому в середньому класі виробники поки що не поспішають повністю відмовлятися від microSD.