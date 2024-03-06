Як працює нова функція

Функція працює після натискання нової кнопки "Привіт" на екрані вхідного дзвінка. Google Асистент запитає абонента, чому він намагається зв'язатися з користувачем, і користувач може почути відповідь у режимі реального часу.

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Якщо дзвінок здається важливим, користувач може перервати роботу асистента і почати розмову. Також користувач може самостійно відхилити дзвінок, або попросити абонента трохи почекати.

Ця функція покращує існуючу функцію "Екран виклику", яка лише розшифровувала відповідь абонента і не дозволяла користувачеві почути її в реальному часі. Нова функція екрана дзвінків доступна лише для телефонів Pixel Fold та Pixel 6 і новіших моделей.



Функція "Екрана виклику" зможе відповідати на дзвінки за користувача / Фото Google

Ще одна нова функція, яка з'явиться на телефонах Pixel, – це можливість ділитися 10-бітними HDR-відео безпосередньо в Instagram, без будь-якої обробки або стиснення. Це означає, що користувачі можуть знімати і ділитися приголомшливими відео з насиченими кольорами і деталями на платформі соціальної мережі.

Ця функція схожа на ту, яку Samsung нещодавно представив для своїх телефонів Galaxy S24, які також можуть ділитися 10-бітними HDR-відео.

Користувачі Pixel 7 також отримають доступ до інструменту Circle to Search, який раніше був ексклюзивним для користувачів Pixel 8 та Galaxy S24. Цей інструмент дозволяє користувачам шукати будь-що на екрані, просто намалювавши коло навколо нього. Наприклад, користувачі можуть обвести продукт, пам'ятку або людину і отримати відповідну інформацію від Google.

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Березневе оновлення функцій також включає деякі незначні покращення та виправлення помилок, такі як нові емодзі, транскрипція подкастів та покращена стабільність і продуктивність. Оновлення вже розгортається на телефонах Pixel, тож користувачі цих смартфонів отримають його з дня на день.

Чи з'явиться ця функція в новому Android на інших пристроях і коли це відбудеться, наразі нічого не відомо.