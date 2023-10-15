Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається раз на 1 – 2 роки. Наступного варто чекати 2 жовтня 2024 року, та його побачать лише мешканці Чилі та Аргентини, пише 24 Канал.

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Що відомо про сонячне затемнення

Мешканці Півночі, Півдня та Центру США спостерігали сонячне затемнення, починаючи з 19:13 14 жовтня.

Прямі трансляції явища почались ще орієнтовно о 18:30. На них можна побачити унікальне явище. Зокрема, NASA вела трансляцію та показала, який вигляд мало "вогняне кільце".

NASA показала сонячне затемнення, яке бачили в США: дивіться відео

"Ця рідкісна подія відбувається, коли Місяць проходить прямо перед Сонцем, але виглядає занадто малим, щоб повністю закрити поверхню Сонця, що призводить до того, що має вигляд як вогняне кільце в небі", – пояснили в NASA.

Там також розповіли, що це справді унікальна подія, адже наступне кільцеподібне затемнення, яке можна буде побачити в цій частині США, відбудеться у 2046 році.

Як відбувалось сонячне затемнення

Спочатку потемніло небо, потім тіні у формі півмісяця, і, нарешті, вибух вітань натовпів,

– розповіли журналісти АР.

Сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року / Фото АР

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