24 Канал зібрав важливу та цікаву інформацію про рідкісну подію – гібридне сонячне затемнення 2023 року, яке відбулося 20 квітня. Нижче ми розповімо, чому воно таке рідкісне та цікаве і чим насправді особливе.

Якщо ви пропустили Ми зібрали фото та відео першого сонячного затемнення у 2023 році

Почнемо з початку

Існує три типи сонячних затемнень і ще один, не дуже популярний, який зазвичай не додають до класифікації.

Перший – часткове сонячне затемнення . Це найпоширеніший і найменш вражаючий, оскільки Місяць просто закриває частину сонця, відкидаючи тінь, півтінь, на певну ділянку Землі.

. Це найпоширеніший і найменш вражаючий, оскільки Місяць просто закриває частину сонця, відкидаючи тінь, півтінь, на певну ділянку Землі. Другий – кільцеподібне сонячне затемнення . Під час цього явища Місяць закриває центр сонця, але залишає коло світла від зірки, видиме зсередини тіні, що називається антумбра . Його часто називають "вогняним кільцем".

. Під час цього явища Місяць закриває центр сонця, але залишає коло світла від зірки, видиме зсередини тіні, що називається . Його часто називають "вогняним кільцем". Третій – повне сонячне затемнення. Під час такого затемнення весь сонячний диск блокується Місяцем, відкриваючи вражаюче видовище сонячної корони, яку можна побачити неозброєним оком зсередини темної тіні Місяця, умбри.

Однак існує інтригуючий четвертий тип сонячного затемнення – гібридне сонячне затемнення, яке відбувається лише кілька разів на століття. Воно є поєднанням трьох інших типів, але його також неможливо побачити у всій красі. Саме рідкісне сонячне затемнення, яке відбулося 20 квітня і було гібридним.

Що ж таке це гібридне затемнення?

Гібридне сонячне затемнення поєднує в собі кільцеподібне і повне сонячні затемнення, де перше стає другим, а потім зазвичай повертається назад у фазі. Тому спостерігачі в різних точках траєкторії затемнення можуть спостерігати різні явища.

Наприклад, якщо ви спостерігаєте гібридне сонячне затемнення на сході або заході сонця, ви можете побачити коротке "вогняне кільце". Якщо ж ви спостерігатимете його опівдні – тобто в середині шляху затемнення через поверхню Землі – ви зможете побачити повне затемнення.

Цікавий факт! Саме тому неможливо спостерігати і кільцеподібне, і повне сонячне затемнення під час гібридної події з одного регіону, вам доведеться зробити вибір, або переглядати стрім події з іншого місця.

Гібридні сонячні затемнення часто називають кільцеподібно-повними затемненнями, "намистовими" сонячними затемненнями або "розірваними" кільцеподібними затемненнями, останні два – тому, що вони характеризуються особливо довгим відображенням намистин Бейлі.

Що таке намистини Бейлі Це останні промені сонячного світла, які можна побачити, як вони пронизують долини Місяця перед повним затемненням. Їх також можна розглядати як завершення повного затемнення. Під час гібридного сонячного затемнення відображення намистин Бейлі довше, тому що Місяць має майже такий самий видимий розмір, як і Сонце. Вони названі на честь англійського астронома Френсіса Бейлі, який спостерігав їх на початку 1800-х років

Оскільки Місяць проходить безпосередньо перед Сонцем, гібридні сонячні затемнення класифікуються як "центральні" сонячні затемнення, як і повні та кільцеві сонячні затемнення, щоб відрізнити їх від часткових сонячних затемнень.

Чому відбувається гібридне сонячне затемнення?

Гібридні сонячні затемнення відбуваються, коли відстань до Місяця наближається до межі, за якої тінь досягає Землі, а також через те, що Земля вигнута. Місяць перебуває на такій відстані від Землі, що вершина його конусоподібної тіні на початку і в кінці шляху затемнення трохи піднімається над поверхнею Землі, що призводить до того, що протилежна тінь Місяця рухається по Землі, спричиняючи кільцеподібне сонячне затемнення. Однак в середині шляху затемнення вершина зонтичної тіні Місяця падає на поверхню Землі, оскільки ця частина планети перебуває трохи ближче до Місяця.



Кожен з трьох типів сонячного затемнення / Фото Wikimedia Cmglee

Ця діаграма гібридного сонячного затемнення показує, як відстань Місяця від Землі визначає тінь, що проєктується на земну поверхню, від слабкої півтіні часткового сонячного затемнення до глибокої, темної умбри повного затемнення та антиумбри – своєрідної напівтіні – кільцеподібного затемнення.

Хто міг бачити повне сонячне затемнення 20 квітня 2023 року?

Повне сонячне затемнення можна було спостерігати виключно з півострова Ексмут у Західній Австралії (до 1 хвилини), Тимор-Лешті (1 хвилина 14 секунд) та Західного Папуа (1 хвилина 9 секунд).



Повне сонячне затемнення над Ексмутом / Фото Time and Date

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Як часто трапляються гібридні сонячні затемнення?

Щороку відбувається від двох до п'яти сонячних затемнень. Однак протягом 21 століття лише 3,1% (7 з 224) сонячних затемнень є гібридними сонячними затемненнями.

Останнє гібридне сонячне затемнення відбулося 20 квітня 2023 року, а попереднє – 3 листопада 2013 року. Його було видно як повне сонячне затемнення в Центральній Африці, в тому числі на півночі Кенії та в Уганді, Конго і Демократичній Республіці Конго. Круїзні лайнери в середній частині Атлантичного океану також спостерігали повне затемнення тривалістю до однієї хвилини.