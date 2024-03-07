Цей важливий етап стане черговим кроком після низки невдач, включаючи вибух під час попереднього польоту в листопаді 2023 року, повідомляє 24 Канал.

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Дозвіл на політ ще не отримано

Попри готовність SpaceX, регуляторні виклики залишаються. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вимагає 17 модифікацій, які стосуються як конструкції першого ступеня ракети, так і самого космічного корабля. Ці зміни мають на меті запобігти повторенню минулих аномалій.

Майбутній запуск обіцяє стати ключовим моментом для SpaceX, оскільки він має на меті революціонізувати космічні подорожі за допомогою системи Starship. Залишайтеся з нами наживо і станьте свідками створення історії!

Нагадаємо, що перші два запуски Starship пройшли частково успішно: ракети змогли злетіти, але вибухнули на різних ділянках польоту.

Starship пройшов попередні випробування

Слід зауважити, що флагманський корабель SpaceX напередодні пройшов випробування заправкою. Команда космодрому SpaceX встановила Starship на стартовий стіл і залила ракетне паливо в обидва ступені ракети.

Під час випробування реальний запуск імітували аж до позначки в 10 секунд до запалювання. У SpaceX все ще немає ліцензії на запуск Starship, тож після завершення випробувань ракетне паливо довелося злити.