Про це оголосила пані-посол США в Україні Бріджит Брінк. Ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову країни прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.

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Деталі

За підтримки Штатів ми запускаємо багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою. США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а Уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом,

– пише Михайло Федоров.

Поки що конкретних повідомлень про те, куди саме підуть ці кошти, немає. Команда Дії, як відомо, постійно працює над запуском різноманітних послуг, які виключають з процесу прийняття державних рішень особу чиновника, що своєю чергою унеможливлює корупцію. Тож гроші будуть використані для майбутніх оновлень та розробки нових функцій.

Дія їде в Еквадор

Ще однією важливою новиною є те, що за підтримки USAID Україна розширить експорт свого досвіду цифровізації на більшу кількість країн. Адміністраторка USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну — Еквадор. До того ж перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами.

На основі Дії в Еквадорі розроблятимуть власний аналог держави у смартфоні, щоб зробити її прозорою та ефективною. Також Мінцифри почало комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії.