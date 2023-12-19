Головні досягнення

Зеленський відкрив "Дія.Саміт" промовою про значення Дії для України та українців, а також згадав про експорт досвіду цифрової держави за кордон. Але найголовніше – це те, чого досягла команда розробників за ці чотири роки.

Дивіться також Федоров назвав послугу, з якої почнеться трансформація митниці

Як зазначив президент, сьогодні Дія – це 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Від першого в світі цифрового паспорту до будівельних послуг та всеукраїнських опитувань.

Зараз у нас вже є люди, які навіть не пам'ятають, як це було раніше, як це було жити без Дії. Держава як сервіс – це логічний розвиток усіх державних систем у світі. У час цієї війни цифрові сервіси довели не просто свою надійність, а те, що державний сервіс за будь-яких умов може залишитись людиноцентричним,

– сказав Зеленський.

Він також згадав про послуги для внутрішніх переселенців, програми єОселя, єВідновлення, купівлю військових облігацій та програму єВорог, яка допомагає кожному допомогти силам оборони та безпеки України. Це також допомога по безробіттю, повернення вкладів, витяги з державних реєстрів і навіть сервіс шерінгу авто.

"Кожен з понад 130 онлайн сервісів у Дії означає, що прибрано понад 130 можливостей взяти хабаря. І цей позитивний ефект вимірюється в мільярдах, які українці зберегли для себе, і які наше суспільство змогло зберегти завдяки цифровізації. І, звичайно, у мирний час буде ще більше. Дія стане одним із сервісів-провайдерів нашої відбудови України", – додав президент.

Він також нагадав, що ще у березні 2022 року запущена перша цифрова послуга відбудови й зазначив, що більше ніж пів мільйона українців уже подали повідомлення про пошкоджене майно. Але подальший масштаб буде ще більшим.

Сьогодні Дія також забезпечує швидкий, комфортний і чесний формат подачі заявки на компенсацію зруйнованого майна. Наприклад, будинку, квартири чи отримання компенсації. Цьогоріч майже мільярд гривень буде виплачено сім'ям на відновлення пошкодженого війною майна, але це тільки початок. Послуга єВідновлення починається із заявки, а завершується формуванням житлового сертифіката. Зараз його середній розмір – 2 мільйони гривень.

Тепер команда Дії запускає нову послугу – обмін сертифіката в Дії на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цього тижня послуга стартує, а надалі буде масштабуватися.