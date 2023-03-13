Санкції, ініційовані владою США, були запроваджені з метою обмеження доступу російської військової промисловості до поставок, які могли б сприяти її розвитку. Однак нещодавнє збільшення імпорту мікросхем з третіх країн дозволило Росії обійти ці санкції, що викликало занепокоєння з боку США та ЄС.

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У спільній заяві, оприлюдненій у п'ятницю, президент США Джозеф Байден і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили:

Ми посилюємо нашу спільну роботу з метою агресивного застосування наших санкцій і заходів експортного контролю, щоб перекрити можливість обходу і доступ Росії до всіх джерел постачання, які можуть підтримати її військову промисловість.

Що зміниться для Росії

ЄС пильніше стежитиме за ланцюжком постачання критично важливих електронних компонентів до Росії через треті країни, а США надаватимуть повну підтримку в цьому питанні. Влада США вже чинить тиск на Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати з вимогою скоротити торгівлю з Росією. Регуляторні органи ЄС також були попереджені про значне збільшення поставок певних компонентів з цього регіону до деяких країн Східної Європи та Центральної Азії, які підозрюються в тому, що вони є транзитними пунктами для санкційних товарів до Росії.

За повідомленням Bloomberg, регулятори ЄС посилять моніторинг у цій сфері, щоб запобігти подальшим порушенням санкцій. Спільні зусилля США та ЄС спрямовані на те, щоб відрізати Росію від поставок, які могли б підтримувати її військову промисловість.

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Оскільки напруженість у відносинах між Росією і західним світом продовжує зростати, зусилля США і ЄС з контролю над поставками санкційних компонентів до Росії стають все більш критичними для країни-терористки. Спільні зусилля цивілізованого світу спрямовані на те, щоб доступ Росії до компонентів, які можуть підтримати її військову промисловість, залишався суворо контрольованим і регульованим.