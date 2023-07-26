Кілька регіонів Північної півкулі, включаючи південний захід США, Мексику, Південну Європу та Китай, зазнали палючих температур протягом липня 2023 року. Як повідомляє 24 Канал, 16 липня в Долині Смерті в США і на північному заході Китаю температура перевищила приголомшливу позначку в 50°C, тоді як інші метеостанції по всьому Китаю повідомили про рекордні температури.

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У Європі Каталонія пережила найспекотніший день за всю свою історію, а в Іспанії був зафіксований найвищий за всю історію денний мінімум температури. Американські штати Невада, Колорадо та Нью-Мексико побили свої рекорди найвищої температури за всю історію, а в Арізоні тривав найдовший період, коли температура не опускалася нижче 32,2°C.

Спека забирає життя

На жаль, повідомлялося про кілька смертей, пов'язаних зі спекою, в тому числі серед мігрантів на американо-мексиканському кордоні. Лише в Мексиці зафіксовано понад 200 смертельних випадків, пов'язаних зі спекою.

Аналогічно, Іспанія, Італія, Греція, Кіпр, Алжир і Китай повідомили про смертельні випадки, пов'язані зі спекою, і значне зростання кількості госпіталізацій, пов'язаних зі спекою. Екстремальна спека також призвела до збільшення попиту на електроенергію і негативно вплинула на життєво важливі культури, такі як оливкова олія в Іспанії та бавовна в Китаї.

Усе це через нас

Щоб краще зрозуміти роль зміни клімату в цих хвилях спеки, науковці з Всесвітньої ініціативи з визначення погодних умов співпрацювали і проаналізували дані. Їхні висновки показали, що збільшення частоти спекотних хвиль у Північній Америці, Європі та Китаї можна пояснити діяльністю людини, яка спричинила глобальне потепління. У сучасному кліматі такі хвилі спеки вже не є рідкістю і відбуваються приблизно раз на 15 років у регіоні США/Мексика, раз на 10 років у Південній Європі та раз на 5 років у Китаї.

Якби не антропогенні зміни клімату, ці екстремальні спекотні явища були б надзвичайно рідкісними. У світі без глобального потепління теплова хвиля, що спостерігається в Китаї, була б подією 1 раз на 250 років, а максимальна спека, що спостерігалася в липні 2023 року в регіоні США/Мексики та Південній Європі, була б практично неможливою.

Буде гірше

Дослідники виявили, що нинішні хвилі спеки приблизно на 2,5°C тепліші в Південній Європі, на 2°C тепліші в Північній Америці і приблизно на 1°C тепліші в Китаї через антропогенну зміну клімату. Якщо не вжити термінових заходів для обмеження споживання викопного палива, ці явища стануть ще більш поширеними та інтенсивними, а хвилі спеки відбуватимуться кожні 2-5 років у світі, який на 2°C тепліший, ніж у доіндустріальний період.

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Щоб пом'якшити наслідки і знизити смертність в усіх трьох регіонах дедалі активніше впроваджуються плани дій на випадок спеки. Було виявлено, що міста, в яких міське планування розраховане на екстремальну спеку, є прохолоднішими, тим самим зменшуючи ефект міського теплового острова.

Потреба у прискореному впровадженні планів дій у відповідь на спеку є критично важливою з огляду на зростаючу вразливість, спричинену перехресними тенденціями зміни клімату, старінням населення та урбанізацією.