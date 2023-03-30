Гіпермодель складається з трьох компонентів: віртуальне тіло, копіювання манери руху і голосу. Вона повністю тривимірна, гранично деталізована, але головне – автономна.

Цікаво Чатботи Google і Microsoft посилаються одне на одного в химерному потоці брехні

Як це працює

Така гіпермодель створюється один раз, а потім може використовуватися для будь-яких цілей без участі людини, з якої вона зроблена. Цей цифровий аватар отримує спеціальну ліцензію, щоб його можна було використовувати без порушення авторських прав.

Цифрові двійники потрібні для заміни людей там, де це потрібно та зручно. Наприклад, під час зйомок безлічі дублів у фільмах, у небезпечних сценах, в абстрактному просторі, який важко відтворити на знімальному майданчику. Їх можна використовувати паралельно, просто копіюючи файл, і тоді актор може грати в кіно, виступати в телешоу в іншій країні, брати участь у віртуальному концерті та зніматися в рекламі одночасно. На гіпермодель можна приміряти будь-який одяг, спорядження, грим та аксесуари.

Також гіпермоделі створюються з планами на спільне застосування в тандемі зі штучним інтелектом:

Фанати зможуть замовити віртуальну копію свого кумира, з якою можна буде спілкуватися годинами безперервно.

Відомі особистості зможуть передати свої знання нейромережі й продовжувати свою діяльність після смерті біологічного тіла – наприклад, читати лекції студентам.

Політики отримають можливість відправляти на переговори замість себе точні копії та брати участь у кількох заходах одночасно.

Згодом технологія подешевшає і такого двійника для себе зможе замовити будь-яка людина.