Касл-Рок-Пуебло, розташоване на плато Меса-Верде на кордоні штатів Колорадо і Юта, відоме своїми поселеннями та наскальними малюнками, висіченими на стінах каньйону предками пуебло між 1250 і 1274 роками.

А тим часом Археологи зайшли в печеру Бога-Ягуара мая, приховану від людського ока 1200 років

Ця територія відома своєю розвиненою доколумбовою культурою. Поселення досягло успіху у будівництві багатоповерхових кам'яних будинків, що нагадують середньовічні таунхауси.

Залишки будинків в поселення

За словами Радослава Палонки, професора археології Ягеллонського університету в Польщі, який очолював дослідження, вони також славилися своїм складним наскальним живописом, ювелірними виробами та керамікою, прикрашеними мотивами, намальованими чорним пігментом на білому тлі.

Знайдені наскальні малюнки

Під час розвідки археологи натрапили на петрогліфи (наскальні малюнки) високо над поселеннями на скелі, що простягаються на 4 кілометри. Наскальні малюнки, серед яких були спіралі, що перевищували 1 метр у діаметрі, перевершили всі очікування дослідників.

Раніше я думав, що ми ретельно вивчили цю територію, провели повномасштабні розкопки, геофізичну зйомку та оцифрування. Проте, я мав деякі натяки від старших членів місцевої громади, що у вищих, менш доступних частинах каньйонів можна знайти щось більше. Ми хотіли перевірити цю інформацію, і те, що ми знайшли, перевершило наші найсміливіші очікування,

– зазначив Палонка



Ймовірний календар знайдений археологами / Фото JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Читайте на сайті Розшифровано старовинний текст із правилами китайського етикету, якими вони були 2000 років тому

Експерти вважають, що ці петрогліфи слугували календарем для предків пуебло, який вони використовували зокрема для астрономічних спостережень та відзначали особливі дні, такі як літнє та зимове сонцестояння, весняне та осіннє рівнодення. Варто зауважити, що завдяки цьому відкриттю археологи можуть краще зрозуміти винахідливість культурних і наукових практик Касл-Рок-Пуебло, хоч роботи та досліджень ще багато