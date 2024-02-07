Ця історія почалася кілька років тому, що коли студент Джек Суїні створив програму для відстеження траєкторії польоту літаків на основі відкритих даних. Він налаштував її на Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса та інших багатих і знаменитих. Для кожного літака він навіть створив окремий акаунт у твітері. Однак в якийсь момент це не сподобалося Ілону Маску – він почав боротьбу з 19-річним Суїні, яку зрештою програв. Усе, що зміг зробити мільярдер – це тихенько видалити сторінку свого літака з соцмережі X (хоча обіцяв цього не робити), і додати свого нового "ворога" до чорного списку.

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Тейлор Свіфт вступає в гру

Тепер уже випускник Університету Центральної Флориди націлився на літак співачки Тейлор Свіфт, яка сьогодні є, мабуть, найпопулярнішою в світі. Поп-зірка погрожує подати на Суїні до суду, якщо той не припинить публікувати повідомлення в своїх нових соцмережах про те, куди вона літає на своїх особистих літаках.

Юристи Свіфт надіслали Суїні листа з вимогою припинити такі дії, попередивши, що співачка "не матиме іншого вибору, окрім як вдатися до всіх засобів правового захисту", якщо він не припинить свою "поведінку переслідування та домагань". Зазначається, що діяльність Суїні нібито завдали Свіфт та її родині "прямої і непоправної шкоди, а також емоційних і фізичних страждань", залишивши її в "постійному стані страху за свою особисту безпеку".

Варто нагадати, що всі дані, які публікуються на сторінках Суїні, є загальнодоступними згідно з законом. Будь-хто може зайти на сайт відстеження польотів і подивитися, де зараз знаходиться той чи інший літак. Сторінки Суїні під назвою TaylorSwiftJets лише автоматизують отримання цих даних і публікують їх у таких соцмережах, як Threads і BlueSky.

Суїні вже дав коментар ЗМІ, заявивши, що не має наміру шкодити співачці. "Насправді я вважаю, що у Свіфт є кілька хороших пісень, – сказав він, – але я вірю в прозорість і публічну інформацію". Команда Свіфт підтвердила свою позицію, але відмовилася від коментарів.

Джек Суїні зазначає, що попри всю очевидну стурбованість Свіфт приватним життям, вона надзвичайно публічно розповідає про свої літаки. "Вона могла б літати комерційними авіалініями або навіть чартерним літаком. Але замість цього вона обирає приватні літаки, які зареєстровані на її день народження та ініціали", – каже він.

Наприклад, Falcon 900, який, як повідомляється, належить Свіфт, зареєстрований як N898TS, що, очевидно, відсилає до її імені та прізвища, а також року народження. Хоча реєстрація цього літака змінилася в останні дні, аналіз, проведений шаленими фанатами Свіфт, свідчить про те, що літак все ще належить їй, пише Gizmodo.

Вуглецева королева

Безпека — не єдина причина, через яку Свіфт може хотіти зробити свої поїздки приватними. Протягом багатьох років співачку критикують за "астрономічний вуглецевий слід", який вона залишає після себе як одна з провідних користувачок приватних літаків у світі. Наприклад, їй дорікають постійними польотами між Нью-Йорком, Середнім Заходом США і міжнародними гастрольними турами, які вона здійснює, щоб бачитися зі своїм партнером Тревісом Келсом, гравцем "Канзас-Сіті Чіфс". Сайт Jalopnik повідомляє, що лише за останні три місяці 2023 року Свіфт здійснила до нього 12 поїздок.

Незалежний аналіз показав, що Свіфт була "найбільшим забруднювачем CO 2 серед знаменитостей" у 2022 році, а її вплив на навколишнє середовище є однією з найбільш нищівних причин для критики у її кар'єрі. За це її навіть прозвали "вуглецевою королевою".

Хай там як, але сама вона стверджує, що відстеження її польотів — це "питання життя і смерті" і що немає "жодного законного інтересу або суспільної потреби в цій інформації, окрім як для сталкінгу, харасменту і встановлення панування й контролю". Разом із тим, вона стверджує, що є однією з найвідоміших людей у світі і зможе протистояти переслідувачам.

Чи допоможе це Тейлор Свіфт? Ні. Адже якщо вона зіткнеться з дійсно затятим переслідувачем, то він легко зможе отримувати дані про її польоти навіть без акаунтів Суїні, адже вся ця інформація є загальнодоступною.

Хочете трохи більше контексту? Читайте, як починалася ця історія в окремому матеріалі. Ми також писали про те, як вона закінчилася у випадку з Ілоном Маском.