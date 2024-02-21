Європейський супутник дистанційного зондування ERS-2, запущений у 1995 році Європейським космічним агентством (ESA), природним чином впаде на Землю в середу, 21 лютого 2024 року, після 30 років перебування на орбіті.

Читайте на сайті Нова теорія: наш всесвіт розширюється поглинаючи інші молоді всесвіти

Що відомо про супутник ERS-2

Супутник, який слідував за своїм сестринським супутником ERS-1, запущеним у 1991 році, на момент запуску був одним з найсучасніших супутників спостереження за Землею, будь-коли розроблених. Він збирав дані про різні аспекти планети, такі як полярну кригу, поверхню землі, рівень моря, температуру океану і хімічний склад атмосфери. Він також допомагав відстежувати стихійні лиха, такі як повені і землетруси, у віддалених районах.

ESA вивело ERS-2 з експлуатації у 2011 році і розпочало процес сходження з орбіти, який передбачає поступове зниження висоти орбіти супутника, доки він не зіткнеться з достатнім опором атмосфери для падіння.

Коли супутник впаде на Землю

За даними Управління з питань космічного сміття ESA, входження супутника ERS-2 в атмосферу прогнозується приблизно о 15:32 за Гринвічем, з похибкою близько чотирьох з половиною годин. Точне місце падіння супутника також не визначене, але, ймовірно, це станеться десь над східним узбережжям Центральної Африки.

Більша частина супутника згорить під час входження в атмосферу, але деякі уламки можуть вціліти і досягти землі. Однак, за словами ESA, ризик будь-яких пошкоджень або травм дуже низький, оскільки уламки будуть розкидані на великій території.

Дивіться також На ньому полетять на Місяць: NASA показало космічний корабель "Оріон" зсередини

ESA зазначає, що супутник ERS-2 був "першопрохідцем" у сфері спостереження Землі і проклав шлях для більш досконалих супутників, таких як серія Copernicus Sentinel, які продовжують надавати цінні дані для наукових досліджень і моніторингу навколишнього середовища.