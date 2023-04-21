Важлива місія RHESSI

Запущений у 2002 році на борту ракети-носія Pegasus XL компанії Orbital Sciences Corporation, RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) був призначений для фотографування високоенергетичних електронів, які переносять більшу частину енергії, що виділяється під час сонячних спалахів. Він був оснащений єдиним приладом – спектрометром, який реєстрував рентгенівське і гамма-випромінювання Сонця. До RHESSI не було зроблено ні гамма-, ні високоенергетичних рентгенівських знімків сонячних спалахів.

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Під час своєї місії RHESSI зареєстрував понад 100 000 рентгенівських подій, надавши вченим життєво важливу інформацію про сонячні спалахи та пов'язані з ними викиди корональної маси. Ці події вивільняють енергію, еквівалентну мільярдам мегатонн тротилу, в сонячну атмосферу протягом декількох хвилин і можуть мати вплив на Землю, в тому числі виводячи з ладу електричні системи. Розуміння цих явищ виявилося складним, але дуже важливим для людства.

Тепловізор RHESSI допоміг дослідникам визначити частоту, місцезнаходження і рух частинок, що допомогло їм зрозуміти, куди вони прискорюються. RHESSI також задокументував широкий діапазон розмірів сонячних спалахів, від крихітних наноспалахів до масивних суперспалахів, у десятки тисяч разів більших і вибухонебезпечніших. Космічний апарат навіть зробив відкриття, не пов'язані зі спалахами, наприклад, покращив вимірювання форми Сонця і показав, що земні гамма-спалахи відбуваються частіше, ніж вважалося раніше.

Закінчення роботи зонда

Після 16 років роботи NASA вивело RHESSI з експлуатації у 2018 році через труднощі зі зв'язком з космічним апаратом. RHESSI був місією NASA Small Explorers, керованою та експлуатованою Центром космічних польотів імені Годдарда в Грінбелті, штат Меріленд. NASA продовжує інвестувати в наступне покоління космічних апаратів для спостереження за Сонцем, щоб допомогти дослідникам розкрити більше таємниць Сонця.

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Вибух над Києвом і до чого тут супутник NASA

У ніч на 20 квітня в небі над столицею України стався загадковий інцидент. Свідки повідомляють, що бачили яскраво-зелений спалах, після якого пролунав звук сирен. Ця подія викликала широке обговорення в соціальних мережах, багато хто підозрював, що до неї причетна українська система протиповітряної оборони. Однак у КВМА припустили, що причиною події міг бути супутник NASA RHESSI.

Водночас під час інциденту супутник перебував на навколоземній орбіті, а у NASA згодом заперечили причетність супутника до події. Український космічний проєкт "Альфа Центавра" також наголосив, що подія не має нічого спільного з космічним апаратом NASA, який мав впасти тієї ночі, але його траєкторія не покривала Україну.