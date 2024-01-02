Швидкі радіосплески, це явища, що тривають мілісекунди і характеризуються сплесками надзвичайно яскравого радіовипромінювання. Зазвичай вони походять з-поза меж нашої галактики Молочний Шлях і відбуваються лише один раз.

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Загадковий радіосплеск

Вчені з Інституту SETI в Каліфорнії спостерігали "високоактивний" повторюваний сигнал, позначений як FRB 20220912A, протягом двох місяців, зафіксувавши загалом 35 сплесків. Результати спостережень виявили особливий патерн, що відрізняє його від раніше вивчених радіосплесків.

На відміну від типових повторюваних явищ, де кожен сплеск з часом дрейфує від вищих до нижчих частот, FRB 20220912A продемонстрував безпрецедентне падіння центральної частоти сплесків. Ця унікальна характеристика, перетворена в звучання за допомогою нот на ксилофоні, нагадує ефект космічного слайд-свистка.

Провідний автор доктор Софія Шейх з Інституту SETI висловила захоплення дослідженням, заявивши:

Ця робота вражає, тому що вона підтверджує відомі властивості швидких радіосплесків і відкриває деякі нові. Ми звужуємо коло джерел таких сплесків, наприклад, до екстремальних об'єктів, таких як магнетари, але жодна з існуючих моделей не може пояснити всі властивості, які спостерігалися до цього часу.

Астрономи вважають, що деякі швидкі радіосплески можуть походити з магнетарів, сильно намагнічених ядер мертвих зірок, тоді як інші теорії пропонують зіткнення нейтронних подвійних зірок або злиття білих карликів як потенційні джерела.

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Дослідження, проведене за допомогою телескопа Allen Telescope Array (ATA) Інституту SETI з 541 годиною спостережень, мало на меті виявити закономірності в часових інтервалах між спалахами. Однак жодної закономірності виявлено не було, що підкреслює непередбачувану і таємничу природу цих інтенсивних радіохвильових викидів.

Попри труднощі, це дослідження є значним кроком вперед у розгадці таємниць швидких радіосплесків, які за тисячну долю секунди випромінюють стільки енергії, скільки наше Сонце виробляє за цілий рік.