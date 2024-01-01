Найважливіша місія 2024 року

Головною подією наступного року є довгоочікувана місія Artemis II. Запланований на листопад запуск за планами повинен вивести чотирьох астронавтів на орбіту Місяця, наблизившись до супутника на відстань 130 кілометрів.

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Використовуючи космічний корабель "Оріон" на ракеті Space Launch System (SLS), "Артеміда II" має на меті повторити успіх попередніх безпілотних польотів, але з членами екіпажу на борту. Крім того, існують плани наступної місії "Артеміда", яка передбачає висадку на поверхню Місяця.

Попередня підготовка

Ці місії супроводжуються відправкою різних посадкових апаратів і місяцеходів для дослідження Місяця.

Серед них, NASA має завдання висадити місяцехід VIPER , апарат розміром з гольф-кар, призначений для дослідження південного полюсу Місяця на предмет покладів водяного льоду – критично важливого ресурсу для потенційних майбутніх місячних баз.

, апарат розміром з гольф-кар, призначений для дослідження південного полюсу Місяця на предмет покладів водяного льоду – критично важливого ресурсу для потенційних майбутніх місячних баз. Місія Europa Clipper , що заглиблюється вглиб Сонячної системи, має на меті дослідити супутник Юпітера, Європу. Ця ініціатива є першим кроком у дослідженні підлідних океанів на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна. Вчені вважають, що ці теплі глибини можуть містити ознаки біологічного життя або принаймні слугувати потенційним притулком для людства в далекому майбутньому.

, що заглиблюється вглиб Сонячної системи, має на меті дослідити супутник Юпітера, Європу. Ця ініціатива є першим кроком у дослідженні підлідних океанів на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна. Вчені вважають, що ці теплі глибини можуть містити ознаки біологічного життя або принаймні слугувати потенційним притулком для людства в далекому майбутньому. Зосереджуючись на власних місіях, NASA продовжує цікавитися проектом багаторазового космічного корабля Starship компанії SpaceX, спрямованим на регулярні польоти на Місяць і, зрештою, підкорення Марса. Успішний перший вихід Starship у відкритий космос залишається метою на новий рік.

компанії SpaceX, спрямованим на регулярні польоти на Місяць і, зрештою, підкорення Марса. Успішний перший вихід Starship у відкритий космос залишається метою на новий рік. У ближньому космосі NASA продовжить підтримувати місії Міжнародної космічної станції (МКС) та проводити наукові дослідження.

Космічна обсерваторія Джеймса Вебба, яка вже кинула виклик усталеним космологічним теоріям, як очікується, продовжить робити свій внесок у космічні відкриття.

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Цей короткий огляд дає лише загальне уявлення про низку космічних подій у календарі NASA на 2024 рік, і ми будемо висвітлювати ці події якомога повніше. Вступаючи в черговий рік космічних досліджень, ми з нетерпінням чекаємо революційних відкриттів і поступу в нашому розумінні Всесвіту.