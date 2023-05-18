Планета обертається навколо червоної карликової зорі у сузір'ї Кратера. Особливістю LP 791-18d є її постійний стан деформації та інтенсивна вулканічна активність, що робить планету інтригуючим кандидатом на існування життя.

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Особливості LP 791-18d

Подібно до взаємодії між Юпітером та його супутником Іо, динамічні геологічні особливості LP 791-18d, як вважають, спричинені гравітаційною взаємодією з сусідньою планетою LP 791-18c. Присутність більшого небесного тіла поблизу може спричиняти величезні приливні сили, що призводить до деформацій і вулканічної активності, які спостерігаються на LP 791-18d. Унікальна природа цієї планети викликала великий інтерес у науковій спільноті.

Однією з визначальних характеристик LP 791-18d є її "приливно-відливна" орбіта, що означає, що вона завжди повернута одним і тим же боком до своєї материнської зірки. Як наслідок, "сонячна" сторона зазнає пекучих температур, що робить її непридатною для життя, яким ми його знаємо. Проте вчені припускають, що інтенсивна вулканічна активність на темній стороні могла сприяти розвитку атмосфери та існуванню рідкої води.

Планета може виявитися придатною для життя

Розташована на внутрішньому краю придатної для життя зони, LP 791-18d знаходиться в регіоні, де температура дозволяє воді залишатися в рідкому стані на поверхні планети. Цей життєво важливий стан підвищує спокусливу ймовірність існування середовища, сприятливого для життя. Хоча для підтвердження наявності води і точного складу атмосфери потрібні подальші дослідження, вчені залишаються оптимістичними щодо перспектив придатності для життя на LP 791-18d.

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Щоб заглибитися в таємниці цього загадкового світу, астрономи планують вивчити планету за допомогою найпотужнішого на сьогодні телескопа Джеймса Вебба. Отримавши дозвіл на використання обсерваторії для вивчення LP 791-18d, дослідники сподіваються, що цей довгоочікуваний телескоп нового покоління проллє більше світла на склад планети, її атмосферу та потенційні ознаки життя.