Використовуючи дані європейського астрометричного супутника Gaia та спектроскопічного обладнання наземного SDSS-телескопа Apache Point Observatory Galaxy Evolution Experiment (APOGEE), дослідники Массачусетського технологічного інституту вивчили розподіл швидкостей зір Молочного Шляху.

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У чому справа

На відміну від очікуваної картини, що спостерігається в інших галактиках, вчені виявили, що внутрішня частина нашої галактики виявляється легшою, ніж передбачалося.

Дослідження було зосереджено на більш ніж 33 000 зірок по всьому диску галактики і виявило помітне зменшення радіальної швидкості зірок у міру віддалення від центру Молочного Шляху. На відміну від типових кривих обертання, що спостерігаються у далеких і близьких галактиках, крива Молочного Шляху залишається плоскою до певної відстані, а потім починає спадати.

Це означає, що зовнішні зірки обертаються трохи повільніше, ніж очікувалося, що є дуже дивовижним результатом,

– зазначають автори дослідження.

Вони наголосили на несподіваній природі отриманих результатів, заявивши, що це суперечить іншим вимірам і може мати глибокі наслідки для нашого розуміння галактики.

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Дослідники припустили, що подальше вивчення цього явища може призвести до виявлення прихованих мас за краєм галактичного диска або до переоцінки рівноважного стану Молочного Шляху. Відкриття кидає виклик усталеним теоріям щодо поширеності темної матерії в галактиках і відкриває нові шляхи для досліджень в галузі астрофізики.

Поки наукова спільнота розбирається з цими несподіваними знахідками, команда MIT сподівається, що подальші дослідження проллють світло на таємниці, що оточують склад нашої власної галактики.