Що дізналися про гробницю

Усередині знаходилися три тіла – двох дорослих і однієї дитини, а також кілька глиняних виробів. Один з них, "земельний купон" з написом, вказує на те, що гробниця була побудована між 1190 і 1196 роками нашої ери, коли регіон перебував під владою держави Юрчен Цзінь або "Великої Цзінь". Отже, цій будівлі близько 830 років.

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За даними Інституту археології провінції Шаньсі, гробниця була розкопана робітниками в середині 2019 року біля села Дунфеншань, приблизно за 650 кілометрів на південний захід від Пекіна.

Будівля, орієнтована на південь і має схожість з іншими подібними спорудами, знайденими в цьому регіоні.

Вона складається з "могильної дороги" до сходів, які ведуть до дверей у внутрішню камеру, що являє собою квадрат довжиною близько 2 метрів з кожного боку, під складним восьмикутним шпилем, викладеним зі східчастих цеглин.



Гробниця, знайдена в Китаї / Фото Shanxi Institute of Archaeology



Гробниця, знайдена в Китаї / Фото Shanxi Institute of Archaeology

Вся камера облицьована цеглою, яка за формою нагадує різьблене дерево, але, за словами археологів, не була пофарбована.

На стінах гробниці також є вишукані прикраси, зокрема леви, морські анемони, квіти та дві фігури, які, як вважають, представляють духів-охоронців.

Археологи з Інституту Шаньсі кажуть, що три тіла, знайдені там, належать двом дорослим у віці від 50 до 60 років і одній дитині у віці від 6 до 8 років.



Рештки, знайдені в гробниці / Фото Shanxi Institute of Archaeology



Гробниця, знайдена в Китаї / Фото Shanxi Institute of Archaeology

"Велика Цзінь" була другою китайською державою з такою назвою, і її часто називають державою Юрчен Цзінь, щоб відрізнити її від інших. Вона виникла на тлі повстань проти попередньої династії Ляо, що панувала в регіоні, і впала перед монголами-завойовниками в 1234 році.



Гробниця, знайдена в Китаї / Фото Shanxi Institute of Archaeology



Гробниця, знайдена в Китаї / Фото Shanxi Institute of Archaeology



Гробниця, знайдена в Китаї / Фото Shanxi Institute of Archaeology