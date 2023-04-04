У Tesla заявили, що через цей дефект не сталося жодних нещасних випадків або пошкоджень транспортних засобів. Автовиробник запевнив клієнтів, що у відкликаних вантажівках безкоштовно замінять дефектний модуль "на модифіковану частину з поліпшеними внутрішніми компонентами, які запобігають витоку повітря і дозволяють водієві вмикати і вимикати стоянкові гальма".

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Відкликання Tesla відбувається на тлі посиленої уваги до безпеки транспортних засобів. За останній рік кількість відкликань в автомобільній промисловості значно зросла і в Tesla доволі погана статистика. Нещодавно американське відомство, яке стежить за безпекою на дорогах країни, активізувало свої зусилля щодо притягнення компаній до відповідальності за проблеми з безпекою та дефекти, особливо після резонансних аварій за участю автомобілів Tesla.

Коротко про Tesla Semi

Напівелектрична вантажівка Semi була представлена Tesla у 2017 році, але компанія лише нещодавно почала її постачати. Серед перших одержувачів були PepsiCo та її дочірня компанія Frito-Lay.



Вантажівки Tesla Semi для PepsiCo та Frito-Lay / Фото Tesla

Що таке Tesla Semi? Це електрична вантажівка класу 8 від Tesla. Вона приводиться в рух трьома моторами і, за словами Tesla, має приблизно втричі більше потужності, ніж типовий дизельний напівпричіп. Дальність вантажівки сягає 800 км, а споживання енергії менше 1,2 кВт⋅год/км. Заряджання електрикою приблизно в 2,5 рази дешевше, ніж заправка дизелем. Tesla обіцяє операторам економію палива до 200000 доларів протягом перших трьох років.

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Варто зауважити, що відкликання стосується лише невеликої кількості електричних вантажівок Tesla, але воно акцентує на необхідності для виробників уважно стежити за безпекою своєї продукції та оперативно усувати будь-які дефекти, які можуть виникнути. Компанія Tesla ще не прокоментувала історію з відкликанням Semi, окрім своєї офіційної заяви за фактом.