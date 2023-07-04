Цей сервіс належить китайській компанії ByteDance, тож правильніше в цьому контексті говорити саме про неї, а не TikTok, як додаток для перегляду роликів. Як пише джерело, нове видавництво з початку року почало запрошувати до співпраці авторів романів, які самі себе видають. Однак умови не надто щедрі: подекуди лише кілька тисяч доларів за права на книгу (у великих видавництвах США аванси можуть сягати від 50 000 доларів до мільйонів). Хоча подекуди, крім авансу та роялті, пропонували комплексні послуги з онлайн-маркетингу.

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Золота жила

TikTok допоміг створити одні з найбільших бестселерів на ринку. Одними з перших таких були книги Колін Гувер. Пости з тегом #ColleenHoover були переглянуті понад 4,2 мільярда разів, а її книги продані накладом понад 24 мільйони примірників. Лише 100 авторів, які просувалися через #BookTok, принесли видавництвам 760 мільйонів доларів, і ця цифра постійно росте.

Як же це працює?

Книжкові блогери збирають довкола себе тисячі, а подекуди й мільйони підписників. Вони читають ту чи іншу книгу, записують свої враження про неї та рекомендують, якщо вона сподобалась. Колеги по цеху реагують миттєво. За одним відео з'являється ще кілька десятків подібних. Підписники біжать до магазинів і скуповують новоспечений бестселер.

Інший бік цього процесу – самвидав. Автори, які опублікували свої твори в інтернеті, також потрапляють у такі огляди. І якщо їхня книга отримує гарні відгуки від блогерів, а потім їхніх читачів, видавництва, які прочісують інтернет у пошуках нових інтернет-хітів, можуть запропонувати авторові повноцінне видання.

Є тут і негативний бік. Ту чи іншу книгу, яка вийшла не надто вдалою, можна штучно популяризувати через TikTok, заплативши блогеру за фейковий позитивний відгук.

Загалом же можна сказати, що сьогодні цей сервіс є потужним майданчиком для просування літератури, і видавництва цим сповна користуються. Українські, наприклад, останнім часом публікують досить багато тікток-хітів. ByteDance також не хоче лишатися осторонь, розуміючи, наскільки величезний важіль впливу має в своїх руках.

ByteDance мало говорить про свої видавничі плани, але очевидно, що вона має потенціал для продажу величезної кількості книг. Навіть під посиленим регуляторним контролем через побоювання, що на неї може впливати китайський уряд, ByteDance може охопити величезну аудиторію, яка постійно зростає. Багато користувачів TikTok – понад 150 мільйонів лише у Сполучених Штатах – цікавляться книжками.

За даними компанії, минулого року відео з хештегом #BookTok переглянули понад 91 мільярд разів, порівняно з майже 60 мільярдами переглядів позаминулого року.

Наприкінці квітня ByteDance зареєструвала торгову марку для видавництва 8th Note Press, описавши його як компанію, що надає широкий спектр книговидавничих продуктів і послуг. Згідно з описом, вона створить екосистему, де люди зможуть знаходити, купувати, читати, рецензувати та обговорювати книги.

Наразі неясно, чи будуть у нового видавництва якісь обмеження за жанрами видаваної літератури, коли з'являться перші видання і чи продаватимуться їхні книги в традиційних книгарнях. Відомо, що відбором майбутніх бестселерів займатиметься Кетрін Пельц, відома серед шанувальників романтичної літератури.

Видавництва бояться

Це було закономірним, коли з'являться перші побоювання щодо відкриття 8th Note Press. Велика частина сфери вважає, що ByteDance може зловживати своїм становищем. Під час слухань у Конгресі США (щодо заборони TikTok) було доведено, що компанія має спеціальні інструменти ручного просування відео в стрічках користувачів. Вона буквально може робити так, щоб усі побачили якийсь ролик, а інший прибрати з рекомендацій.

Тож видавці бояться, що компанія буде просувати своїх авторів, змусивши замовкнути інших. Це зробить жанр BookTok менш органічним і орієнтованим на користувачів.