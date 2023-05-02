У своєму річному звіті Match Group пояснила, що її бренди вживають заходів для обмеження доступу до своїх послуг в Росії і завершать вихід з ринку в найближчі тижні. Tinder є чи не останнім світовим брендом, який вийшов з Росії через її причетність до широкомасштабного вторгнення в Україну.

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Що сказали у компанії

Згідно із заявою виконавчого директора Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group, рішення компанії покинути російський ринок є розумним, враховуючи ризики для прав людини, з якими стикаються українці через повномасштабне вторгнення Росії.

Цим кроком Match Group демонструє свою прихильність дотриманню прав людини і гарантує, що її послуги не будуть використовуватися для сприяння діям, які підривають ці цінності,

– зазначили у компанії.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення низка світових брендів та компаній, таких, як Spotify і Netflix, прийняли рішення покинути російський ринок.

Цікаво, що виконавчий директор наголосив, що компанія демонструє приклад для інших, однак повномасштабна війна в Україні триває уже понад рік і низка компаній давно покинули ринок країни-агресорки, тоді як інші лише зараз