Адам Моссері, керівник Instagram, позиціонує Threads, представлену 6 липня, як більш позитивну соціальну платформу, що закриває інтереси користувачів та спільнот, не повною мірою прийняли Twitter.

А тим часом Threads – не для новин і політики: глава Instagram розповів якою буде нова соцмережа

Користувацька база Threads швидко зростає, досягнувши 50 мільйонів лише за день після запуску і перевищивши 100 мільйонів за 5 днів, що зробило соцмережу найбільш швидко зростаючим продуктом.

У своєму пості в понеділок генеральний директор Meta Марк Цукерберг висловив здивування органічним попитом на Threads. Він заявив:

За вихідні кількість підписників Threads досягла 100 мільйонів. Це переважно органічний попит, і ми ще навіть не запустили багато рекламних акцій. Не можу повірити, що минуло лише 5 днів!

Цікавий факт! Темпи зростання Threads випередили темпи зростання штучного інтелекту чат-бота ChatGPT від OpenAI, якому знадобилося два місяці, щоб досягти позначки в 100 мільйонів користувачів.

Трафік Twitter падає

У неділю Метью Прінс, генеральний директор Cloudflare, поділився у Twitter скриншотом, який свідчить про падіння трафіку на платформі.

Фахівець з веб-аналітики, повідомив, що веб-трафік Twitter впав на 5% протягом перших двох повних днів після того, як Threads став доступним, порівняно з попереднім тижнем. Крім того, він зменшився на 11% порівняно з тими ж днями 2022 року.

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Конкуренція це добре

Twitter, який колись був домінуючою платформою для ведення мікроблогів, тепер стикається з посиленням конкуренції з появою Threads. Зниження трафіку користувачів після запуску Threads підкреслює зростаючу привабливість альтернативних платформ і необхідність для Twitter впроваджувати інновації та утримувати свою базу користувачів.

Поки що невідомо, як Twitter відреагує на цей виклик і чи зможе повернути увагу користувачів, які перейшли на Threads. Оскільки ландшафт соціальних мереж продовжує розвиватися, конкуренція між платформами, ймовірно, посилюватиметься, що змушуватиме компанії постійно адаптуватися та надавати унікальний досвід для залучення та утримання користувачів.