Спіро, особистий адвокат Ілона Маска і партнер юридичної фірми Quinn Emanuel, стверджує, що велика кількість співробітників звільнилася після поглинання Twitter Маском і Meta найняла деяких з них. У листі також зазначається, що Meta використала під час розробки Threads комерційні таємниці та інтелектуальну власність Twitter.

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Чого хоче Twitter

У компанії Twitter стверджують, що ці колишні співробітники все ще мають доступ до комерційної таємниці Twitter та іншої конфіденційної інформації. Компанія звинувачує Meta в тому, що вона скористалася цією ситуацією, доручивши цим особам створити застосунок-імітатор, який порушує як державні, так і федеральні закони.

Twitter вимагає від Meta негайно припинити використання будь-яких комерційних таємниць Twitter або конфіденційної інформації. Крім того, Twitter прямо заявляє, що Meta заборонено сканувати або вилучати дані Twitter.

Як відреагували в Meta

Meta опублікувала відповідь на лист Twitter у застосунку Threads. Енді Стоун, директор з комунікацій Meta, спростував твердження Twitter, заявивши, що в команді розробників Threads немає жодного колишнього співробітника Twitter, і назвав такі твердження безпідставними.

Ілон Маск, генеральний директор Twitter, прокоментував у своєму твітері ситуацію навколо потенційного судового позову.

Конкуренція – це добре, шахрайство – ні.

На тлі потенційного судового процесу результат цієї суперечки може мати значні наслідки для майбутнього Threads та захисту інтелектуальної власності в індустрії соціальних мереж.

Схоже, що Meta не надто переймається цією ситуацією, можливо, через історію погроз судових позовів з боку Twitter. Лише кілька місяців тому Twitter звинуватив Microsoft у зловживанні своїм API через інтеграцію з певними продуктами Microsoft.

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Сервіс Threads був запущений компанією Meta у середу, 5 липня, ввечері, а початковий доступ до нього отримали знаменитості та бренди. Менш ніж за 24 години з моменту запуску застосунок вже привернув увагу понад 30 мільйонів користувачів. За внутрішніми даними, отриманими The Verge, користувачі вже створили понад 95 мільйонів тредів.