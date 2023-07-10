Моссері, який раніше керував новинною стрічкою Facebook, вважає, що залученість і доходи від політики та важких новин не варті потенційних недоліків. Він вважає, що Instagram може процвітати як динамічна платформа, зосередившись на інших спільнотах, таких як спорт, музика, мода, краса та розваги.

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На таку перспективу, ймовірно, вплинули зусилля Meta (колишній Facebook), спрямовані на дистанціювання від новин і політики, в тому числі зменшення видимості політичного контенту на Facebook і видалення слова "Новини" з назви стрічки Facebook.

Хоча Моссері уточнив, що Threads не буде активно перешкоджати новинам і політиці або знижувати їхній рейтинг, він також не буде активно їх просувати. Він визнав, що Facebook давав обіцянки індустрії в минулому, і заявив, що було б помилкою повторювати їх. Моссері має на меті створити публічну площу для спільнот в Instagram, обслуговуючи тих, хто ніколи не сприймав Twitter, і тих, хто зацікавлений у менш суперечливій платформі для розмов.

Особливості Threads

Попри початковий успіх Threads, що перевищив 70 мільйонів підписників з моменту запуску, нинішня атмосфера застосунку суттєво відрізняється від Twitter. Стрічка новин у Threads є алгоритмізованою і в ній переважають знаменитості та бренди. Однак очікується, що політика та новини з часом можуть потрапити до Threads, особливо під час президентських виборів у США в 2024 році, якщо політики та журналісти почнуть користуватися платформою.

Instagram також працює над запровадженням стрічки виключно для підписників та хронологічної стрічки, що може підвищити корисність застосунку для пошуку новин.

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А проте, Instagram не прагне повторити функціонал Twitter за допомогою Threads. Користувачам не варто очікувати, що Thread-Deck буде схожий на формат Twitter. Моссері зосереджується на створенні унікального простору, який обслуговує певні спільноти, забезпечуючи при цьому менш вороже середовище для спілкування.