Це викликало обурення серед користувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Романка у Threads.

Яку заяву зробив священник Дмитро Романко?

Відмова від народження 3+ дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, в якій і так проживатимуть інші народи?

– заявив священник у публікації 30 жовтня.

Ці слова спричинили шквал критики. Користувачі запитували, скільки дітей має сам отець. Водночас йому нагадували, що він дітей не народжує та і не воює.

Як виявилося, він одружений із 2013 року та виховує з дружиною чотирьох дітей.

Ніхто так не укріплює атеїзм, як такі священники,

– відреагувала блогерка Катя Бльостка.

Її коментар зібрав понад 2200 вподобань – майже вчетверо більше, ніж сам допис Романка.

Пане Дмитре, із усією пошаною, але яка заповідь про це каже? Ви ж отець, а не соціолог чи гінеколог? Ми з чоловіком готові мати 3 дітей, якщо ви гарантуватимете фінансові витрати на них, і на мій декрет із 3 дітьми. Дуже невдала комунікація із своїми людьми,

– написала користувачка Олена Тимошенко.

Деякі користуваі просили його не соромити УГКЦ.

"Наші військові гинуть за свободу, життя і майбутнє України, а не заради кількості народження дітей. Ваші слова принижують пам'ять і загиблих, і живих", – обурилась користувачка із ніком Dr. Onyshchuk.

Попри хвилю критики, дехто підтримав священника. Романко активно відповідав коментаторам, наголошуючи, що його позиція базується на християнських цінностях. Користувачі також пригадали, що це не перший його скандальний допис.

Пізніше Романко написав, що "озвучив звичайний науковий факт", і ця інформація "ні до чого нікого не змушує (хіба подумати)".

Напередодні він опублікував ще одну суперечливу заяву, порівнявши чоловіків-ухилянтів із жінками, які залишають Україну.

"Якщо чоловіки призовного віку пояснюють свою втечу закордон страхом перед смертю на фронті, то чим пояснюють своє рішення жінки, особливо бездітні?" – написав він.

За цей пост він теж за кілька днів перепросив.

"Хочу перепросити усіх, кого могли образити мої слова. Не ставив собі за ціль когось принизити чи скривдити. Хотів вказати на проблему, яка мені видається значимою, з огляду на війну. Можливо, слова, які я використав були не відповідними. Ми маємо шукати нагоди для порозуміння, бо тільки єдиними ми можемо вистояти у цій нелегкій боротьбі", – зазначив священник.

На скільки скоротилося населення України за останні роки