А ще на початку 2022 року в Україні проживало понад 40 мільйонів осіб, без врахування населення Криму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Frontliner.

Як скоротилося населення України?

Серед 35,8 мільйона осіб, які проживали в Україні станом на середину 2024 року, 31,1 мільйона були на підконтрольній території.

Аналітики вважають, що за 2,5 роки Україна втратила приблизно 10 мільйонів жителів.

Часи, коли в Україні жило понад 50 мільйонів людей, залишилися у минулому,

– зауважують вони.

Одна з причин скорочення населення – міграція. Наразі приблизно 5 мільйонів осіб проживають за кордоном, переважно у Європі. Більшість обрала Польщу, Німеччину, Чехію, Італію та Іспанію.

Мільйони українців виїхали з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини. Тим часом Центр і Захід також прийняли мільйони внутрішніх переселенців, але й цих областей еміграція не минула.

Інша причина скорочення населення – втрати та смертність.

Точних даних про загиблих немає, але йдеться про десятки тисяч військових і тисячі цивільних. Прифронтові райони спорожніли: залишилися переважно літні люди. Смертність зросла та через ослаблену медичну систему, а також стрес та загострення хвороб. У 2023 році зафіксовано близько 495 тисяч смертей, тобто на третину більше, ніж у довоєнні роки, а на 100 народжень припадає 280 смертей,

– пишуть у Frontliner.

Так, наразі в Україні народжуваність впала до історичного мінімуму – у 2023 році народилося лише приблизно 180 тисяч дітей.

Серед причин такої статистики – небезпека, економічні труднощі та невпевненість у майбутньому.

"Частка дітей до 18 років становить 15%, тоді як людей віком 60+ – уже 27%. Україна стрімко старіє, і нових поколінь стає дедалі менше", – зазначають аналітики.

За оцінками уряду, до 2041 року населення України може становити лише 29 мільйонів осіб.

Відновлення можливе лише за умов миру, економічної стабілізації та відбудови.

Повернення біженців, реалізація відкладених планів народження дітей і створення гідних умов життя можуть стати основою для демографічного зростання,

– підсумовують у Frontliner.

У яких областях найгірша і найкраща демографічна ситуація?