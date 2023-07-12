Згідно з повідомленням, опублікованим у блозі Tumblr Staff, компанія планує суттєво оновити свою платформу, додавши алгоритмічні рекомендації до стрічки користувачів. Досі вона видавала публікації лише хронологічно.

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Як це буде

У повідомленні досить відверто говорять про причини майбутніх змін і про недоліки Tumblr.

Основна проблема полягає в тому, що Tumblr не є простим у використанні. Бути 15-річним брендом складно, тому що бренд несе в собі багаж упереджених вражень людей про Tumblr,

– пише компанія.

Хоча сервіс мікроблогів Tumblr не надає точних подробиць про нові функції, він пропонує кілька досить великих натяків на те, що буде далі. Компанія заявляє, що однією з її головних цілей буде "надання чудового контенту кожного разу, коли відкривається додаток", і називає свою поточну стрічку оновлень "застарілою". Тож прямо зараз вона працює над "алгоритмічними можливостями ранжування у всіх стрічках".

Зазначимо, що віднедавна компанія має кілька різних стрічок. Стандартний фід (у ньому відображаються ваші підписки), вкладка "Для вас" (рекомендації популярних дописів), "Ваші теги" (для публікацій з хештегами, на які ви підписалися), "Що ви пропустили", "Тренди" та інші, які можна підключити в налаштуваннях. Однак всі вони збирають публікації у хронологічній послідовності.

Компанія звертає особливу увагу на проблему нових авторів, які приходять на сервіс, але не отримують ніякого відгуку на свої публікації, оскільки ніхто не знає про них.

Бути новим автором на Tumblr може бути страшно. Можна з великою ймовірністю залишити сайт або розчаруватися після того, як ви поділитеся своїми творіннями, не отримавши залучення або зворотного зв'язку. Відсутність зворотного зв'язку пов'язана із застарілим рішенням показувати на головній стрічці інформаційної панелі контент лише з блогів, на які підписалися, що укорінює цикл, коли популярні блоги продовжують отримувати більшу видимість коштом нових авторів,

– заявили в Tumblr.

Компанія також зазначає, що створення більш зручних для авторів функцій, включаючи вдосконалення роботи з відповідями та репостами, також буде ключовим фактором для залучення нових користувачів.

У сукупності зміни, які описує Tumblr, дуже схожі на TikTok (або навіть Instagram): алгоритмічні рекомендації в основних стрічках користувачів, зручні для творців функції, що заохочують до обміну, та більш спрощені інструменти для коментування і ведення бесіди.

Зазначимо, що нещодавно також ходили чутки про можливий редизайн платформи, яка майже не змінювалася за півтора десятиліття свого існування. Компанія Automatic придбала Tumblr у 2019 році. З того часу вона експериментує з платними підписками, які прибирають всю рекламу (якої на сервісі стало дуже багато), запровадила функції Post+, які не надто сподобалися користувачам, продає різноманітний мерч, а також запропонувала купити "абсолютно марні" галочки, жартуючи над новою верифікацією в Twitter. Тут вони кольорові й дозволяють отримати їх одразу кілька штук.