Як повідомляє 24 Канал, деактивація акаунта в Twitter – це зворотній процес, який гарантує, що ви зможете повернутися протягом 30 днів, якщо передумаєте.

Дивіться також Марк Цукерберг вперше за 11 років повернувся у Twitter, щоб покепкувати з Маска Threads

Видаляємо Twitter

Щоб розпочати процес деактивації в браузері, увійдіть до свого облікового запису на Twitter.com, а далі:

Натисніть на пункт "Більше" внизу ліворуч на екрані або торкніться іконки вашого профілю, якщо ви користуєтеся мобільним браузером. Потім перейдіть до "Налаштування та підтримка" > "Налаштування та конфіденційність" > "Ваш акаунт". Нарешті, прокрутіть сторінку донизу, щоб знайти посилання "Деактивувати обліковий запис".

При деактивації облікового запису Twitter ви побачите додаткову інформацію про те, що більше не буде доступно для перегляду, включаючи ваше ім'я користувача, @ім'я користувача та публічний профіль.

Цікаво! Платформа запевняє користувачів, що вони можуть відновити свій акаунт, якщо він був випадково або помилково видалений. Крім того, Twitter пропонує можливість повторно активувати обліковий запис через 30 днів або 12 місяців, що дозволяє зробити перерву в роботі з платформою без остаточного видалення облікового запису.

Видаляємо профіль Twitter із застосунку

Процес деактивації в застосунку Twitter є аналогічним.

Відкрийте додаток на своєму смартфоні і переконайтеся, що ви увійшли в систему. Торкніться іконки свого профілю у верхньому лівому кутку і виберіть "Налаштування та підтримка" > "Налаштування та конфіденційність". Там виберіть "Ваш обліковий запис" і натисніть "Деактивувати обліковий запис" внизу сторінки.

Варто зазначити, що Twitter зберігає вашу інформацію протягом 30 днів, перш ніж остаточно видалити її. Щоб знову активувати акаунт, просто увійдіть до нього і підтвердіть свій намір.

Довідка! Якщо ви плануєте створити новий акаунт у Twitter з тим самим ім'ям користувача та адресою електронної пошти, що й той, який ви деактивуєте, не забудьте змінити поточний акаунт на інше ім'я користувача та адресу електронної пошти перед деактивацією. Крім того, якщо ви хочете завантажити свої дані з Twitter, переконайтеся, що ви зробили це перед деактивацією, оскільки Twitter не може надсилати дані з неактивних акаунтів.

Хоча пошукові системи все ще можуть відображати кешовані результати вашого старого профілю і твітів, при спробі отримати до них доступ відвідувачі зіткнуться з повідомленнями про помилки.

Деактивація вашого акаунта в Twitter може здатися клопіткою, але це відносно простий процес порівняно з іншими процесами видалення сервісів.

Які альтернативи Twitter доступні для реєстрації

Тепер, коли ви попрощалися з твітером, ви можете зацікавитися, де знайти свою щоденну дозу новин і мемів. Ось кілька альтернативних платформ, які варто розглянути:

1. Mastodon: Децентралізована версія Twitter, де ви входите в різні спільноти. Mastodon має "топи" (схожі на твіти) з обмеженням у 500 символів і функцією сповіщень.

2. Reddit: Платформа, де ви можете відстежувати та підписуватися на цікаві для вас субредіти. Кожен сабредіт має свій власний набір правил, і ви можете легко залишати або приєднуватися до спільнот за бажанням.

3. Tumblr: Схожий на Twitter, але без публічного підрахунку підписників і з більшим простором для дискусій. Відповіді на дописи інших користувачів не захаращують вашу стрічку.

4. Threads: Нова соцмережа від Meta, яка позиціюється, як головний конкурент Twitter. Зручність полягає в швидкій реєстрації, особливо, якщо у вас є Instagram. Детальніше про Threads читайте у нашому матеріалі.

Дивіться також CERT-UA попередила про кібератаку, яка може бути пов'язана з липневим самітом НАТО

Додатково. Існує також аналог твітера від його ж творця Джека Дорсі під назвою Bluesky. Однак цей продукт перебуває ще на дуже ранньому етапі розробки. Крім того, реєстрація поширюється через спеціальні запрошення, тож розглядати його як альтернативу твітера наразі не варто.

Вивчивши ці альтернативи, ви можете знайти платформу, яка відповідає вашим уподобанням і дає змогу відпочити від набридливого твітера.