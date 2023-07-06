Зловмисники використовують репутацію відомої міжнародної неурядової організації, Світового Конгресу Українців, та експлуатують тему потенційного членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Експерти CERT-UA виявили шкідливий веб-сайт за адресою hxxps://www.ukrainianworldcongress.info, який був створений для імітації англомовної версії легітимного сайту Світового Конґресу Українців (знаходиться за адресою hxxps://ukrainianworldcongress.org/).

Після дослідження фальшивої веб-сторінки було виявлено, що вона містить два потенційно шкідливі документи у форматі DOCX з назвами, що згадують Україну і НАТО. Важливо зазначити, що відкриття цих документів може призвести до ненавмисного встановлення на пристрій користувача програми-здирника MAGICSPELL.

Враховуючи тематичну відповідність цих файлів, існує ймовірність, що ця кібератака безпосередньо пов'язана з майбутнім самітом НАТО, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Литва.

Кіберполіція ліквідувала ботоферму

Нещодавно було виявлено понад 4 тисячі ботів, які діяли на користь ворога з метою дискредитації Збройних сил України. Крім цього ще одна мережа прикидалася ДТЕК. Виконавці цієї операції створили ботоферму та щодня реєстрували приблизно 500 анонімних облікових записів у соціальних мережах, програмах для обміну повідомленнями та онлайн-торгівельних платформах. У результаті кіберполіції вдалося ліквідувати ці масштабні ботоферми, які працювали на користь Росії.

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Сьогодні загроза зловмисного програмного забезпечення нависла над користувачами комп’ютерів, як ніколи. Віруси можуть спричинити низку проблем, від викрадення конфіденційної інформації до повного контролю над пристроєм. Але такі програми не просто матеріалізуються на комп’ютері, їх можна підхопити в інтернеті або іншими способами. Раніше ми розповіли про те, як захиститися від зловмисного програмного забезпечення.