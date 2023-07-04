Даних про застосування нових методів проти України зараз немає. Джерело зазначає, що країна-терористка наразі використовує ці засоби для "боротьби з ворогом на іншому фронті" – проти своїх же громадян, які нібито "виступають проти війни".
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Як це працює
Нові технології вже дали поліції та ФСБ доступ до широкого спектра можливостей стеження, зосереджених на повсякденному використанні телефонів і сайтів. Ці інструменти дозволяють відстежувати певні види активності навіть у в зашифрованих додатках, таких як WhatsApp і Signal, відстежувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів соціальних мереж і зламувати акаунти людей. Про це свідчать документи російських провайдерів, отримані The New York Times, та свідчення людини, задяної в операціях з цифрового стеження. Крім того, видання поговорило з так званою "опозиціонеркою" Альоною Поповою, яку називає "активісткою з цифрових прав". Вона заявила, що Росія активно стежить за трафіком, і якщо раніше це стосувалося лише активістів та політичних опонентів, то тепер це поширили "на всіх, хто не згоден з війною".
Згідно з джерелом, метод полягає в тому, щоб аналізувати пакети трафіку і розрізняти їхній тип. Для цього просте у використанні програмне забезпечення під'єднується безпосередньо до телекомунікаційної інфраструктури. Зрозуміло, що в межах Росії для влади з цим проблем немає. Коли користувач, наприклад, Telegram надсилає повідомлення – неважливо, звичайне чи "секретне" – пакет трафіку має певний вигляд. Під час дзвінка через WhatsApp дані вже мають інакший вигляд. Те ж саме при умовному надсиланні картинки в Signal. При цьому певна дія в певному месенджері завжди виглядає приблизно однаково.
Схоже, все це стало можливим завдяки встановленню на мережах провайдерів обладнання DPI (глибокого аналізу пакетів).
- У пресслужбі Telegram підтвердили, що месенджер за замовчуванням не маскує трафік, але цього можна досягти, підключивши проксі-сервер або VPN.
- У Signal також повідомили, що месенджер не розробляли з метою приховати від оператора сам факт його використання.