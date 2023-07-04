Даних про застосування нових методів проти України зараз немає. Джерело зазначає, що країна-терористка наразі використовує ці засоби для "боротьби з ворогом на іншому фронті" – проти своїх же громадян, які нібито "виступають проти війни".

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Як це працює

Нові технології вже дали поліції та ФСБ доступ до широкого спектра можливостей стеження, зосереджених на повсякденному використанні телефонів і сайтів. Ці інструменти дозволяють відстежувати певні види активності навіть у в зашифрованих додатках, таких як WhatsApp і Signal, відстежувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів соціальних мереж і зламувати акаунти людей. Про це свідчать документи російських провайдерів, отримані The New York Times, та свідчення людини, задяної в операціях з цифрового стеження. Крім того, видання поговорило з так званою "опозиціонеркою" Альоною Поповою, яку називає "активісткою з цифрових прав". Вона заявила, що Росія активно стежить за трафіком, і якщо раніше це стосувалося лише активістів та політичних опонентів, то тепер це поширили "на всіх, хто не згоден з війною".

Згідно з джерелом, метод полягає в тому, щоб аналізувати пакети трафіку і розрізняти їхній тип. Для цього просте у використанні програмне забезпечення під'єднується безпосередньо до телекомунікаційної інфраструктури. Зрозуміло, що в межах Росії для влади з цим проблем немає. Коли користувач, наприклад, Telegram надсилає повідомлення – неважливо, звичайне чи "секретне" – пакет трафіку має певний вигляд. Під час дзвінка через WhatsApp дані вже мають інакший вигляд. Те ж саме при умовному надсиланні картинки в Signal. При цьому певна дія в певному месенджері завжди виглядає приблизно однаково.

Тобто мова не йде про перегляд зашифрованих повідомлень – до них спецслужби доступу не мають. Додаток може дуже добре шифрувати вміст листування або дзвінка, але він ніяк не впливає на те, як його трафік виглядає для оператора. Завдяки цьому всі дані можна проаналізувати, порівняти пакети між собою та отримати статистичну аналітику щодо конкретного користувача та типів даних, які він надсилає, визначити, чи користується хтось кількома телефонами, побачити, які телефони перебували в певних місцях у певний день та інше.

Схоже, все це стало можливим завдяки встановленню на мережах провайдерів обладнання DPI (глибокого аналізу пакетів).

Описаний метод дає змогу зібрати досить багато особистої інформації про людину, аж до карти взаємодії різних користувачів. Навіть не маючи змоги читати або слухати їхнє спілкування, відстеження активності в певних додатках саме по собі дає зацікавленим особам достатньо інформації про людину, її звички і коло спілкування.