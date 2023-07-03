Шкідливе програмне забезпечення може завдати шкоди вашому комп'ютеру, викравши інформацію, пошкодивши файли, сповільнивши роботу системи або навіть перехопивши контроль над вашим пристроєм. Але такі програми не з'являється на вашому комп'ютері просто так. Зазвичай вони їх можна підхопити у мережі, або деінде. 24 Канал розповідає, як вжити заходів, щоб не стати жертвою вірусів.

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Вкладення в електронних листах

Один з найпоширеніших способів потрапляння шкідливого програмного забезпечення на ваш комп'ютер – це вкладення в електронних листах. Ви можете отримувати таку пошту як від відомих, так і від невідомих відправників, деякі з яких містять вкладення, що, на перший погляд, здаються нешкідливими.

Однак, остерігайтеся відкривати вміст листів з невідомих або підозрілих джерел. Якщо у вас виникли сумніви щодо конкретного мейлу, краще видаліть його або позначте як спам. Крім того, будьте обережні з вкладеннями з незвичними розширеннями або назвами файлів. Наприклад, файли з розширенням ".exe" часто є замаскованим шкідливим програмним забезпеченням.

Оновлюйте антивірусне програмне забезпечення, оскільки воно може сканувати вміст вашої пошти на наявність шкідливих застосунків та блокувати або видаляти будь-які загрози.

Якщо ваш поштовий провайдер пропонує функцію безпечних вкладень, увімкніть її. Ця функція перевіряє додані до листа файли у віртуальному середовищі, перш ніж доставити їх у вашу поштову скриньку, гарантуючи, що будь-які шкідливі вкладення будуть виявлені і не потраплять на ваш комп'ютер.

Підроблені веб-сайти

Фейкові інтернет-ресурси – ще одне поширене джерело загроз. Вони маскуються під легальні сайти, які ви часто відвідуєте, наприклад, сайт вашого банку, платформи соціальних мереж або популярні новинні сайти. Вони часто мають доменні імена, логотипи, дизайн або контент, які дуже схожі на ті ресурси, якими ви давно звикли користуватися.

Щоб не потрапити на фальшиві веб-сайти, завжди перевіряйте справжність порталу, перш ніж вводити будь-яку особисту або фінансову інформацію.

Уважно перевіряйте URL-адресу та доменне ім'я, оскільки шахраї можуть створювати дещо змінені версії відомих веб-сайтів. Наприклад, замість "www.facebook.com" фальшивий сайт може використовувати "www.faceb00k.com" або "www.facebook.net".

Шукайте безпечні з'єднання при передачі конфіденційної інформації та остерігайтеся попереджувальних повідомлень про те, що веб-сайт є незахищеним або має недійсний сертифікат.

Будьте обережні, коли зустрічаєте пропозиції безкоштовних завантажень, купонів, призів або опитувань. Шахраї часто використовують таку тактику, щоб заманити вас на ресурси, які розповсюджують шкідливе програмне забезпечення.

Користуйтеся здоровим глуздом і скептично ставтеся до всього, що звучить надто добре, щоб бути правдою.

Завантаження програмного забезпечення

Завантаження та встановлення програм з інтернету є одним з найпоширеніших джерел шкідливого ПЗ. Хоча ви можете шукати певну програму, існує ймовірність того, що завантажений вами файл буде містити вірус. Шкідливе програмне забезпечення може навіть з'являтися у верхній частині результатів пошуку Google, що ускладнює розрізнення між легальними та шкідливими варіантами.

Щоб уникнути зараження комп'ютера вірусом:

Завантажуйте програми з відомих і перевірених джерел.

Уникайте сумнівних веб-сайтів, які пропонують безкоштовні або зламані версії програм, оскільки вони часто містять віруси.

Завжди перевіряйте завантажені файли надійним антивірусом, перш ніж відкривати їх.

Також важливо прочитати умови встановлення програмного забезпечення, оскільки деякі програми можуть намагатися встановити додатковий небажаний набір застосунків, які потім, за найкращого сценарію, доведеться видаляти.

Будьте уважні і відмовтеся від будь-яких непотрібних пропозицій або функцій під час процесу встановлення.

Торренти

Торренти – досі популярний спосіб завантажувати файли, такі як ігри, фільми та музику. Однак не рідко вони є джерелом шкідливого програмного забезпечення через свою децентралізовану природу.

Щоб уникнути вірусів, завантажуйте файли лише з надійних і відомих торрент-сайтів з позитивними відгуками користувачів.

Будьте обережні, коли зустрічаєте файли з сумнівними розширеннями, такими як ".exe", оскільки вони часто становлять високий ризик містити шкідливе програмне забезпечення.

Завжди перевіряйте завантажені файли антивірусним програмним забезпеченням, перш ніж відкривати або запускати їх.

Важливо! Торенти можуть бути зручним форматом передачі інформації, однак пам'ятайте, що завантажуючи таким чином ігри, музику, фільми чи серіали ви позбавляєте розробників заробітку та порушуєте законодавство про авторське право.

Знімні носії (флешки)

Знімні носії, такі як USB-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, компакт-диски та DVD-диски, можуть занести на ваш комп'ютер шкідливе програмне забезпечення. Ці пристрої можуть містити віруси, зібрані з раніше заражених систем, або навмисно завантажені хакерами.

Щоб захистити себе від потенційних загроз на знімних носіях:

Уникайте використання пристроїв з невідомих джерел.

Будьте обережні при підключенні будь-яких зовнішніх носіїв до вашої системи, особливо якщо вони надійшли від людини, якій ви не довіряєте.

Перш ніж отримати доступ до вмісту будь-якого зовнішнього пристрою, перевірте його надійним антивірусом, щоб виявити та видалити будь-яку загрозу.

Внутрішні загрози

Внутрішні загрози стосуються осіб, які мають законний доступ до мережі або даних організації, але використовують їх у зловмисних цілях. Ці загрози можуть надходити від працівників, підрядників, партнерів або навіть колишніх співробітників, які все ще мають доступ до систем.

Щоб запобігти інсайдерським загрозам, слід запровадити контроль доступу користувачів до конфіденційних даних і систем. Регулярно відстежуйте та перевіряйте активність користувачів, щоб виявити будь-яку підозрілу поведінку. Інформуйте співробітників про внутрішні загрози та розвивайте культуру безпеки у вашій організації.

Застаріле програмне забезпечення

Однією з неочевидних, але небезпечних загроз є застарілі програми на вашому комп'ютері. Сьогодні розробники активно працюють над власними продуктами постійно оновлюючи їх. Таким чином програми отримують нові функції і що найголовніше, позбуваються старих загроз, які могли виявити та експлуатувати хакери.

Щоб убезпечити себе від загроз з боку застарілого програмного забезпечення:

Вчасно оновлюйте програми, якими ви користуєтеся.

Також варто видалити непотрібні застосунки, які не використовуються та не оновлюються.

Регулярно оновлюйте операційну систему найновішими патчами безпеки.

Увімкніть автоматичне оновлення, щоб гарантувати оперативне встановлення виправлень безпеки.

Завантажуйте програми лише з перевірених магазинів.

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Будьте пильними щодо шкідливого програмного забезпечення

Розуміючи поширені джерела шкідливого програмного забезпечення та вживаючи проактивних заходів для захисту, ви можете значно знизити ризик стати жертвою небезпечних вірусів. Поєднання знань і пильності допоможе вам випередити загрози та захистити свої пристрої й особисту інформацію. Наші поради є універсальними і стосуються практично будь-якого пристрою, на який можна встановити застосунок, як то комп'ютер, смартфон чи планшет.