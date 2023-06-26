Програми-вимагачі для смартфонів, також відомі як мобільні програми-вимагачі, націлені саме на смартфони, а не на комп'ютери. 24 Канал наголошує, що багато людей не звертають уваги на той факт, що смартфони вразливі до атак шкідливого програмного забезпечення, в тому числі й до програм-вимагачів.

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Як працюють такі віруси

Після зараження пристрою програма-здирник зазвичай шифрує дані, що зберігаються на ньому. У деяких випадках він також може змінити PIN-код для входу в систему, повністю заблокувавши доступ користувача до його телефону.

Пристрої на базі iOS і Android можуть бути заражені програмами-здирниками, хоча рівень ризику може відрізнятися в залежності від конкретного типу програми, що використовується зловмисниками.

Такі випадки вже були

У минулих атаках використовувалися різні типи програм-вимагачів для смартфонів, включаючи такі відомі приклади, як:

Cryptolocker,

ScarePackage,

DoubleLocker,

LeakerLocker,

LockerPin,

Worm.Koler.

Кожна з цих програм працює по-різному. Наприклад, DoubleLocker націлена виключно на Android-пристрої, в той час, як Cryptolocker в минулому заражала як iPhone, так і Android-телефони. Однак варто зазначити, що Cryptolocker був закритий ще у 2014 році.

У 2017 році занепокоєння викликала програма-здирник LeakerLocker, яка заражала пристрої Android через Google Play Store. На відміну від традиційних програм-вимагачів, LeakerLocker не шифрував файли, а блокував телефон і збирав цінні дані, такі як електронні листи, повідомлення в соціальних мережах і дані браузера.

Уточнення! Важливо розуміти, що пристрої на базі Android загалом більш вразливі до всіх форм шкідливого програмного забезпечення, ніж iPhone.

Смартфони є привабливими цілями для програм-вимагачів через велику кількість даних, які вони містять, включаючи застосунки, контакти, фотографії, електронні листи та збережені паролі. Це робить їх першочерговими цілями для кіберзлочинців, які прагнуть викрасти конфіденційну інформацію, таку як платіжні реквізити, текстові повідомлення та активність у браузері.

Загроза реальна

Навіть якщо жертви виконують вимоги зловмисників і відновлюють контроль над своїми смартфонами, немає жодних гарантій, що певні дані не були викрадені під час зараження. Зловмисники-здирники не відрізняються етичною поведінкою, і вони можуть скористатися ситуацією, щоб зникнути, прихопивши з собою як суму викупу, так і інші цінні дані.

На відміну від багатьох інших видів шкідливих програм, оператори програм-вимагачів хочуть, щоб їхні жертви знали, що їх атакували. Зазвичай вони сповіщають користувачів на головному екрані або екрані блокування їхніх пристроїв, перераховуючи свої вимоги та терміни, які необхідно виконати, перш ніж зашифровані або викрадені дані стануть надбанням громадськості.

Однак деякі мобільні програми-здирники діють приховано, викрадаючи дані непомітно, що не є типовим явищем, але все ж таки можливим.

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Хоча для багатьох видів програм-вимагачів, особливо простих, в Інтернеті доступні інструменти дешифрування, вкрай важливо видалити всі шкідливі програми, які могли сприяти атаці, якщо програма-вимагач не заблокувала телефон.

Програми-вимагачі для смартфонів становлять реальну загрозу для користувачів, оскільки їхньою мішенню може стати будь-хто. Хоча основними цілями часто стають відомі особи та організації, кіберзлочинці можуть обрати для атаки будь-який пристрій. Користувачам смартфонів важливо усвідомлювати ризики та вживати необхідних заходів для захисту своїх пристроїв і даних.