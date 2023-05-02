Як повідомляє 24 Канал, твіт, який став відповіддю на закриття школи при посольстві Росії у Варшаві та переведення її у власність Польщі, наразі прихований модераторами. У Twitter заявили, що поки Медведєв не видалить образливий допис, він не зможе надалі публікувати повідомлення у твітері.

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Ображений пес Путіна

У своїй відповіді на рішення Twitter російський політик висловив невдоволення діями соціальної мережі, заявивши російською, англійською та польською мовами, що Twitter деградував (хоч насправді відповідь на питання хто деградував більше очевидна). Він позначив свої пости тегом "а як щодо цього, @elonmusk?", маючи на увазі власника і генерального директора Twitter Ілона Маска.



Чергова п'яна маячня алкоголіка з інтернету / Скриншот 24 Каналу

Медведєв також зазначив, що може обійтися без Twitter.

Зрештою, це всього лише іноземна соціальна мережа, яка діє в інтересах американського істеблішменту. Ми досить цинічно використовували її для досягнення наших пропагандистських цілей,

– сказав він.

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Водночас зрозуміло, що єдине без чого не може обійтися Медвєдєв це пляшка після спустошення якої він частенько відкриває твітер, щоб написати туди різної маячні.

Це сталося після того, як на початку квітня Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з російською владою, в тому числі державні пропагандистські акаунти. Відтоді в рекомендаціях почали з'являтися такі ЗМІ, як Russia Today, однак сам Twitter залишається заблокованим у Росії.