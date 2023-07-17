Як це працює

Ґаджет являє собою тонку футболку без рукавів на блискавці з гелевими вставками під тканиною. Тактильні точки розташовані на грудях, животі, попереку та руках. Трюк полягає в алгоритмі, який налаштовує дев'ять параметрів хвиль, щоб імітувати взаємодію – від вітру до вогнепальної зброї.

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Якщо ігровий персонаж буде дертися по стінах, технологія створюватиме тиск на руки, імітуючи навантаження. У разі удару в груди або спину, можна відчути це віртуально, а яким буде ефект від падіння з висоти можна тільки здогадуватися. Особливо якщо промахнутись і впасти на землю.



Костюм для імітації відчуттів у Assassins Creed Mirage / Фото OWO ​

Костюм уміє імітувати близько 30 відчуттів. Укуси тварин, удари в корпус або потрапляння важким предметом концентруються локальніше, поранення дробом відчуються по всьому тілу.

За словами розробників, підключатися до ПК і консолей він буде через спеціальний передавач. Ви можете використовувати мобільний додаток для калібрування відчуттів у конкретних іграх або замінити їх на власні.

Спеціально для Assassins Creed Mirage обіцяють ексклюзивні забарвлення костюма, а в комплект обіцяють покласти код для отримання копії гри.



Комплектація костюма / Фото OWO

Поки що його не продають. Реліз Assassin's Creed Mirage призначено на 12 жовтня на ПК, PlayStation і Xbox. Імовірно, приблизно в цей же час почне продаватись і костюм. Деталі щодо ціни ще не відомі, але попередні подібні продукти компанії коштували 499 євро або 560 доларів.