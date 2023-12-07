Ракета "Чанчжен-3С", яка використовувалася у 2014 році для запуску автоматичної місячної станції "Чан'е-5Т1", стала головним підозрюваним після детального аналізу спектральних даних, зібраних телескопом RAPTORS-1 на ракеті WE0913A. Отримані дані суперечили попереднім припущенням про причетність SpaceX до місячних кратерів.

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Дослідницька група у співпраці з Космічними силами США виявила, що третій ступінь Chang'e-5T1 не увійшов в атмосферу Землі після запуску. Особлива поведінка ракети, яка не демонструвала очікуваних коливань і рухалася нетиповою траєкторією, викликала питання щодо неідентифікованого об'єкта на іншому кінці ступені.

Хоча точна природа цього об'єкта залишається невідомою, вважається, що його значна маса відіграла певну роль в утворенні двох окремих кратерів при зіткненні.

Дослідження припускає, що ця неідентифікована маса на іншому кінці ракети була порівнянна за вагою з самим двигуном, що пояснює подвійні місця зіткнення.

Окрім наслідків для вивчення місячної поверхні, дослідники виявили аномалію під найбільшим кратером Місяця, басейном Південний Полюс – Ейткен. Було виявлено значну металеву масу, хоча її видобуток потребував би розробки передових технологій буріння, здатних досягати глибин у сотні кілометрів.

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Це відкриття не лише розкриває таємницю місячних кратерів, але й додає інтригуючий шар до вивчення складу та історії Місяця. Наукова спільнота очікує на подальший розвиток подій, оскільки дослідники продовжують вдосконалювати своє розуміння загадкових особливостей Місяця.