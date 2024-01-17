Про важливе досягнення офіційно оголосили китайські вчені. Вони зазначають, що для цього виду не підходили раніше відомі технології клонування, тому довелося дещо ускладнити процедуру, за якою клонували знамениту овечку Доллі.

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Макака-резус – один із найпоширеніших видів приматів. Вони адаптовані для життя в найрізноманітніших умовах. Саме ці тварини входять до числа тих, які розводяться у віваріях і використовуються для медичних, етологічних і нейробіологічних досліджень.

Спочатку для їхнього клонування спробували застосувати традиційний метод SCNT, завдяки якому з'явилася овечка Доллі. У випадку SCNT ядро соматичної клітини (тобто клітини, яка не призначена безпосередньо для розмноження) переносять у яйцеклітину, ядро якої заздалегідь видалено. У цьому методі виживає дуже невелика кількість ембріонів. Попри це, вченим уже вдалося отримати клони кількох видів тварин, зокрема яванської макаки (Macaca fascicularis). Макаки-резуси мали стати другими клонованими мавпами, але на них технологія перестала працювати – з безлічі імплантованих ембріонів жоден не виявився життєздатним.

Щоб з'ясувати, в чому проблема, дослідники з Китайської академії наук у Шанхаї порівняли 484 SCNT-ембріони макак-резусів із 499 ембріонами, отриманими за допомогою традиційного екстракорпорального запліднення. Обидва типи ембріонів розвивалися однаково до того, як їх імплантували сурогатним матерям, але потім у клонів починалися збої.

Подальші дослідження показали, що з'являються структурні зміни, які впливають на активність генів без зміни послідовності ДНК. Гени, які зазвичай під час розвитку плода "зчитуються" по-різному з материнських і батьківських геномів, втратили свою чітко виражену структуру в клонованих ембріонах. Особливо сильною ця "безликість" виявилася в клітинах плаценти, яка до того ж виявилася товщою, ніж повинна бути, та містила інші дефекти.

Щоб розв'язати проблему, дослідники розробили метод, який включав заміну трофобласта — зовнішнього шару клітин ембріона, що розвивається, який пізніше утворює основну частину плаценти. Його видаляли у SCNT-ембріонів і замінювали на трофобласти, взяті в ЕКЗ-ембріонів (екстракорпоральне запліднення). Зародок отримував природну плаценту, але сам плід при цьому залишався клоном.

Таким чином вдалося зменшити ймовірність дефектів розвитку. Загалом було створено 113 клонованих ембріонів макак-резусів, 11 із них імплантували семи сурогатним матерям, що призвело до двох вагітностей. В одному випадку близнюки померли на 106-й день вагітності (макаки-резуси виношують 164 дні). Друга тварина народила здорового самця макаки-резуса, якого назвали РеТро. Він живий уже 17 місяців.

За даними Nature, ефективність методу, завдяки якому на світ з'явився РеТро, нижча, ніж у SCNT. Але клонування мавп для вчених — важливий інструмент. Повністю ідентичні примати важливі при дослідженнях, що стосуються таких захворювань, як депресія і тривога, а також для оцінки ефективності та безпеки ліків, зокрема антидепресантів – так можна прослідковувати вплив ліків на обох тварин.

Вчені також зазначають, що цей новий метод також може мати наслідки для звичайного ЕКЗ у людей. Якщо людські ембріони з аномаліями або дефіцитом клітин трофобласта можуть бути врятовані за допомогою цього методу, це може збільшити потенціал успішних результатів вагітності.