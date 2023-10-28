Що сталося з Арголандом

Структура морського дна показує, що ця частина континенту, ймовірно, відсунулася на північний захід, опинившись там, де сьогодні розташовані острови Південно-Східної Азії. Але, що дивно, під цими островами є лише залишки невеликих континентальних фрагментів, які також оточені набагато давнішими океанічними басейнами. Так що ж сталося з Арголандом?

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Геологам Утрехтського університету в Нідерландах вдалося реконструювати історію загубленого континенту. Як виявилося, Арголанд все ще існує.

Ми мали справу буквально з острівцями інформації, тому наше дослідження зайняло так багато часу: ми витратили сім років на те, щоб зібрати пазл. Ситуація в Південно-Східній Азії сильно відрізняється від таких місць, як Африка і Південна Америка, де континент акуратно розколовся на дві частини. Арголанд розколовся на безліч осколків,

– каже один з авторів дослідження Елдерт Адвокат.

Пізніше завдяки тектоніці плит фрагменти прибули у свої нинішні місця приблизно в один і той самий час, а потім з'єдналися один з одним. Уламки утворили колаж: Арголанд сьогодні прихований під зеленими джунглями значної частини Індонезії та М'янми. Така ситуація є типовою для мікроконтиненту.

Ніколи не існувало єдиного чітко окресленого і цілісного континенту Арголанда, був радше цілий архіпелаг фрагментів, розділених океанічними басейнами. Розкол Арголанда почався близько 300 мільйонів років тому і прискорився 215 мільйонів років тому.

Геологи підтвердили висновки, досліджуючи Суматру, Андаманські острови, Борнео, Сулавесі та Тимор, де визначали вік ключових пластів гірських порід.