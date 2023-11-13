Наразі користувачі iOS можуть завантажувати застосунки лише з App Store від Apple. Однак код iOS 17.2, проаналізований дослідниками, свідчить про те, що Apple працює над дотриманням DMA.

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Знайдені в коді нової прошивки дані свідчать про включення нового фреймворку Managed App Distribution, який спочатку вважався пов'язаним з інсталяцією корпоративних застосунків. Подальше дослідження вказує на те, що Apple, можливо, розробляє ширшу структуру для встановлення програм від третіх сторін.

У коді було виявлено новий дозвіл, який надає стороннім магазинам можливість встановлювати застосунки. Це означає, що розробники потенційно можуть створювати власні магазини програм, вносячи певний рівень конкуренції в жорстко контрольовану екосистему Apple.

Нещодавно інтегрований API дозволяє здійснювати фундаментальний контроль над завантаженням, встановленням та оновленням застосунків із зовнішніх джерел. Він також уможливлює перевірку сумісності з пристроями користувачів та встановленими версіями iOS.

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Варто зазначити, що API включає регіональне блокування, що означає, що Apple може обмежити його використання певними країнами. Ця функція узгоджується з обережним підходом компанії, яка, можливо, прагне контролювати розгортання сторонніх застосунків у певних регіонах.