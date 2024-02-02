В офіційній заяві Bullitt Group мовиться про те, що супутниковий бізнес разом зі 100 співробітниками буде передано іншій компанії, що належить кредиторам групи. Однак у суперечливих повідомленнях Mobile World Live йшлося про те, що насправді всіх 100 співробітників було звільнено.

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Bullitt Group офіційно припинила свою діяльність 26 січня після "невдалої критичної запланованої реструктуризації", як зазначено на її сторінці в LinkedIn.

Чим були особливі телефони Bullitt

Серед примітних релізів Bullitt були телефони CAT, що вирізняються такими відмінними рисами, як акумулятор з функцією пауербанка.

Смартфон CAT S60 був першим пристроєм із вбудованою інфрачервоною камерою від Flir.

Модель CAT S42 H+, представлена під час пандемії COVID-19, вирізнялася корпусом з антимікробним покриттям з іонів срібла.

Крім телефонів CAT, компанія Bullitt створила серії смартфонів Land Rover Explore, Motorola Defy і Kodak Ektra. Останніми роками компанія змістила акцент на індустрію супутникового зв'язку, розробивши службу супутникових повідомлень із планами ліцензування технології операторам стільникового зв'язку, виробникам мобільних пристроїв, підприємствам і урядовим/військовим організаціям.

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Серед останніх розробок Bullitt – Satellite Link для смартфонів Motorola Defy 2 і унікальний Bluetooth-брелок, що дає змогу обмінюватися текстовими повідомленнями через супутники в районах без покриття стільникової мережі.