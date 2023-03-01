Не маючи ніяких підказок, куди міг втекти нападник, поліціянти зателефонували до служби Volkswagen Car-Net, щоб відстежити автомобіль. Однак там їм допомагати не стали.

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Компанія відмовилась допомогти

Як зазначає джерело, причиною відмови стали не сумніви щодо передачі інформації поліції, а те, що власниця автівки не поновила свою підписку на функцію GPS та відстеження. Оператор запропонував, щоб хтось оплатив 150 доларів за послугу. Жодні пояснення серйозності ситуації не допомогли.

Врешті-решт хтось із родичів жінки заплатив за підписку, однак на той момент це вже виявилося марним: дитину, живу і здорову, залишили на парковці, де її знайшов випадковий перехожий і викликав поліцію. Викрадений автомобіль також був знайдений незабаром після цього.

Заступник начальника поліції Кріс Ковеллі описав цю ситуацію як "16 хвилин пекла".

Що кажуть у Volkswagen

У відповідь на скаргу Volkswagen спробував перекласти провину на стороннього субпідрядника, відповідального за роботу сервісу Car-Net.

Volkswagen має процедуру зі стороннім постачальником послуг підтримки Car-Net, що включає в себе екстрені запити від правоохоронних органів. Вони успішно виконували цю процедуру в попередніх інцидентах. На жаль, у цьому випадку відбулося серйозне порушення процесу,

– йдеться в заяві представника VW.

Не перші претензії

Торік деякі клієнти VW виявили, що системи Car-Net у їхніх автомобілях більше не працюють, оскільки побудовані на застарілій технології 3G, хоча автовиробник знав, що її вже замінюють на 4G LTE, йдеться у судовому позові. У ньому також стверджується, що VW ніколи не інформував клієнтів про те, що Car-Net буде "застарілою" через перехід з 3G на 4G.

До списку також можна додати неприємний витік даних, що спіткав компанію в 2021 році. Тоді через третю сторону було скомпрометовано особисту інформацію понад 3 мільйонів клієнтів.