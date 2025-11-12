Wikimedia Foundation, яка керує популярною онлайн-енциклопедією, опублікувала звернення до компаній, що розробляють ШІ, із закликом використовувати її контент "відповідально". Організація наголошує, що генеративні системи мають коректно вказувати джерело інформації та користуватися офіційним API, а не масовим скрапінгом сторінок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Wikimedia.

Чому Wikipedia виступає проти безоплатного збору даних?

Для цього Wikipedia пропонує платну платформу Wikimedia Enterprise, яка дає змогу великим компаніям легально використовувати матеріали сайту у масштабах, необхідних для тренування моделей або створення контенту. Як пояснили у блозі Wikimedia, це допомагає уникнути надмірного навантаження на сервери й водночас фінансово підтримує некомерційну діяльність проєкту.

Як пише Techcrunch, фонд не висуває юридичних погроз тим, хто продовжує збирати дані через скрапінг, однак зазначає, що вже зафіксував активність ботів, які намагалися маскуватися під звичайних користувачів. У травні та червні трафік Wikipedia різко зріс саме через ці ШІ-боти, тоді як реальні перегляди сторінок від людей скоротилися на 8% у річному вимірі.

У дописі також наголошується, що генеративні ШІ-сервіси мають вказувати авторство, адже контент Wikipedia створюють тисячі волонтерів. Без належного визнання їхнього внеску й переходів на сайт кількість активних редакторів і донорів може зменшитися, що поставить під загрозу розвиток енциклопедії.

Раніше цього року Wikimedia Foundation оприлюднила власну AI-стратегію для редакторів. Згідно з нею, Wikipedia планує використовувати штучний інтелект для автоматизації перекладів, технічних і рутинних процесів, але не для заміни людських авторів. Мета – зробити редагування ефективнішим, зберігаючи головну роль спільноти.

Чому Маск створив альтернативу Вікіпедії?

Ілон Маск запустив Grokipedia – онлайн-енциклопедію, створену його компанією xAI. Проєкт позиціонується як "масштабне вдосконалення" Wikipedia, однак уже викликав суперечки через зміщення акцентів у подачі інформації. На відміну від оригіналу, Grokipedia демонструє інший підхід до опису спірних тем і персон.

На момент запуску Grokipedia містить близько 900 тисяч статей, тоді як англомовна Wikipedia має понад 7 мільйонів. Незважаючи на широкий охоплення тем, у новій енциклопедії поки є прогалини – наприклад, відсутня сторінка про Department of Government Efficiency (DOGE).