Microsoft підтвердила, що патч Windows 11 23H2 вийде в четвертому кварталі 2023 року. Встановлення цього оновлення буде простішим, оскільки користувачі зможуть завантажити його через пакет активації. Уже зараз є багато функцій, які перебувають у стадії бета-тестування, але доступні далеко не всім.
Дивіться також Microsoft припиняє підтримку першої версії Windows 11
Що нового у Windows 11
- Copilot. Це персональний помічник на основі генеративного штучного інтелекту GPT, який буде вбудований прямо в операційну систему. Ця ж технологія очікується в офісних продуктах Microsoft 365 і вже застосовується в Bing. Детальніше розповідали про це тут.
- Новий Провідник. Він додасть вкладки, як у браузері, вибране і модернізований зовнішній вигляд.
Так виглядатиме новий Провідник / Фото Microsoft
- Dynamic Lighting. Для геймерів буде корисною функція керування параметрами RGB-підсвічування прямо із системи без необхідності працювати зі стороннім ПЗ. Підтримка заявлена для мишей, клавіатур, моніторів, навушників та інших аксесуарів.
- Новий спосіб перевстановлення ОС. Щоб перевстановити Windows, достатньо буде пройти шляхом: Система — Відновлення — Усунення неполадок за допомогою Центру оновлення Windows.
- AI Center. Центр застосунків на базі ШІ пропонуватиме в Microsoft Store різноманітні додатки, що використовують штучний інтелект. Крім того, ШІ аналізуватиме відгуки в магазині й виводитиме тези та підсумки в стислому вигляді.
- Відстеження цін. У Microsoft Store додатково відображатиметься найнижча вартість програми за останній місяць.
- Вбудований аналог WinRAR. З'явиться нативна підтримка архівів RAR, 7-ZIP, TAR, GZ і низки інших, що заснована на відкритому проєкті Libarchive. Відтепер вам не потрібно завантажувати сторонні програми.
У Windows 11 з'явиться вбудована підтримка архівів / Фото Microsoft
- "Термінал" із ШІ. Він підкаже команди й запити, а також аналізуватиме помилки та виконуватиме ті чи інші дії всередині консолі. Аналогічний інструмент буде впроваджено в WinDbg.
- Темний режим для програми Paint.
- 3D-емодзі.
- Підтримка Bluetooth Low Energy.
Точна дата виходу апдейту поки невідома.