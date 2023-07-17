Microsoft підтвердила, що патч Windows 11 23H2 вийде в четвертому кварталі 2023 року. Встановлення цього оновлення буде простішим, оскільки користувачі зможуть завантажити його через пакет активації. Уже зараз є багато функцій, які перебувають у стадії бета-тестування, але доступні далеко не всім.

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Що нового у Windows 11

Copilot . Це персональний помічник на основі генеративного штучного інтелекту GPT, який буде вбудований прямо в операційну систему. Ця ж технологія очікується в офісних продуктах Microsoft 365 і вже застосовується в Bing. Детальніше розповідали про це тут.

. Це персональний помічник на основі генеративного штучного інтелекту GPT, який буде вбудований прямо в операційну систему. Ця ж технологія очікується в офісних продуктах Microsoft 365 і вже застосовується в Bing. Детальніше розповідали про це тут. Новий Провідник. Він додасть вкладки, як у браузері, вибране і модернізований зовнішній вигляд.



Так виглядатиме новий Провідник / Фото Microsoft

Dynamic Lighting . Для геймерів буде корисною функція керування параметрами RGB-підсвічування прямо із системи без необхідності працювати зі стороннім ПЗ. Підтримка заявлена для мишей, клавіатур, моніторів, навушників та інших аксесуарів.

. Для геймерів буде корисною функція керування параметрами RGB-підсвічування прямо із системи без необхідності працювати зі стороннім ПЗ. Підтримка заявлена для мишей, клавіатур, моніторів, навушників та інших аксесуарів. Новий спосіб перевстановлення ОС . Щоб перевстановити Windows, достатньо буде пройти шляхом: Система — Відновлення — Усунення неполадок за допомогою Центру оновлення Windows.

. Щоб перевстановити Windows, достатньо буде пройти шляхом: Система — Відновлення — Усунення неполадок за допомогою Центру оновлення Windows. AI Center . Центр застосунків на базі ШІ пропонуватиме в Microsoft Store різноманітні додатки, що використовують штучний інтелект. Крім того, ШІ аналізуватиме відгуки в магазині й виводитиме тези та підсумки в стислому вигляді.

. Центр застосунків на базі ШІ пропонуватиме в Microsoft Store різноманітні додатки, що використовують штучний інтелект. Крім того, ШІ аналізуватиме відгуки в магазині й виводитиме тези та підсумки в стислому вигляді. Відстеження цін . У Microsoft Store додатково відображатиметься найнижча вартість програми за останній місяць.

. У Microsoft Store додатково відображатиметься найнижча вартість програми за останній місяць. Вбудований аналог WinRAR. З'явиться нативна підтримка архівів RAR, 7-ZIP, TAR, GZ і низки інших, що заснована на відкритому проєкті Libarchive. Відтепер вам не потрібно завантажувати сторонні програми.



У Windows 11 з'явиться вбудована підтримка архівів / Фото Microsoft

"Термінал" із ШІ . Він підкаже команди й запити, а також аналізуватиме помилки та виконуватиме ті чи інші дії всередині консолі. Аналогічний інструмент буде впроваджено в WinDbg.

. Він підкаже команди й запити, а також аналізуватиме помилки та виконуватиме ті чи інші дії всередині консолі. Аналогічний інструмент буде впроваджено в WinDbg. Темний режим для програми Paint.

3D-емодзі.

Підтримка Bluetooth Low Energy.

Точна дата виходу апдейту поки невідома.