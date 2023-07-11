Веб-сайт Windows Update Restored пропонує засоби для оновлення певних старих версій Windows, причому команда, що стоїть за проєктом, сподівається допомогти людям, які продовжують користуватися ПК під управлінням Windows 95, NT 4.0, 98, Me, 2000 і XP. На веб-сайті проєкту натякається на майбутню підтримку інших операційних систем, зокрема Windows Server 2003, а також "Vista і новіших" версій.

А тим часом Microsoft тестує у Windows 11 підтримку RAR, 7-Zip та ШІ-помічник Copilot

Які системи можна оновити

Наразі сайт оновлень обмежується копією Windows Update v3.1 від 1997 року, яка охоплює:

Windows 95,

Windows NT 4.0,

Windows 98,

Windows SE.

Творці сайту наголошують, що він не є офіційним проєктом і сторінки оновлень, на які він посилається, не є офіційними. Вони застерігають користувачів діяти на свій страх і ризик, зазначаючи, що пакети оновлень призначені виключно для "архівних цілей".

Оновлення застарілої операційної системи: дивіться відео

У відео наведені приклади потенційних сценаріїв, з якими можуть зіткнутися користувачі старих версій Windows.

У демонстрації оновлення Windows 95 процес виглядає напрочуд швидким і простим.

Після запуску Internet Explorer користувач натискає кнопку "Оновлення продукту" в лівій колонці сайту.

Далі з'являється "Попередження безпеки", що вимагає перевірки автентичності пакета управління оновленнями Windows.

Після запиту "Будь ласка, зачекайте" з'являється сторінка з прапорцями, на якій можна вибрати необхідні оновлення для встановленої версії Windows.

У відео наголошується, що розмір файлів оновлень, що завантажуються, невеликий порівняно з сучасними стандартами. Пакет критично важливих оновлень для Windows 95 має розмір лише 3,1 МБ, тоді як оновлення системи безпеки важить лише 124 Кбайт.

Найбільший завантажений файл – DirectX 8a, який є рекомендованим, але необов'язковим, має розмір 11,2 МБ. Процес оновлення може вимагати декількох відвідувань сторінки оновлення та перезавантаження комп'ютера для завершення.

Інші системи також успішно оновлюються

У наступних частинах відео показані аналогічні демонстрації для інших застарілих операційних систем. Доповідач використовує сайт Windows Update Restored v3.1 для оновлення Windows NT4 до Service Pack 6a і Windows 98 SE з численними критично важливими і додатковими пакетами.

Хоча всі основні оновлення для цих систем вже доступні, деякі додаткові оновлення можуть бути недоступні. Наприклад, хоча користувачі можуть вибрати DirectX 8.1 на сторінці оновлення, його не буде завантажено і встановлено на Windows 95.

У таблиці, представленій у відео, перераховані назви веб-сайтів, що надають доступ до клонованих сторінок Windows Update. Зокрема, веб-сайт Windows Update v3.1 призначений для оновлення Windows 95, NT 4.0 і Windows 98 (включаючи SE).

Важливо! Триває підготовка для Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista і новіших версій. На жаль, не вказано жодних термінів появи цих сторінок, тому зацікавлені користувачі повинні періодично перевіряти форум проекту на наявність оновлень. Наразі Windows Me і Windows 2000 не підтримуються службою оновлення, хоча у відео згадується про ймовірність появи підтримки цих операційних систем у майбутньому.

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Хоча Windows Update Restored є інтригуючим проєктом, команда, що стоїть за ним, офіційно не рекомендує використовувати його для старих версій Windows. Для покращення користувацького досвіду та отримання актуальних оновлень безпеки користувачам ПК рекомендується перейти на більш сучасні операційні системи, такі як Windows 10 і 11, останні версії Linux або інші сучасні альтернативи.